Fiscalía aún no finca responsabilidades

La Fiscalía Anticorrupción no ha fincado responsabilidades a los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua que participaron en el fraude en contra del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), por el que a inicios de esta administración se puso a disposición de la autoridad a dos extrabajadores del organismo operador.

El primer regidor y presidente de la Comisión del Agua en el Ayuntamiento de Torreón, Luis Jorge Cuerda Serna, dijo que en esta acción también intervinieron representantes del organismo federal, pues fueron quienes utilizaron papelería oficial de la Conagua para simular un acuerdo con el Municipio para una quita por un adeudo millonario.

Durante la gestión de Jorge Zermeño Infante, se generaron adeudos por 120 millones de pesos, debido a que se dejaron de pagar los derechos de extracción de agua a través de los pozos de Simas, y cuya cantidad creció hasta los 220 millones por las multas y recargos.

Poco antes de concluir la pasada gestión, se estableció un convenio entre ambas partes para la quita de este adeudo, acordando que únicamente se iba a pagar el 10 por ciento del total.

A la administración actual le tocó cubrir parte de dicho acuerdo, por 16.5 millones de pesos, aunque al hacerlo se percataron de que el convenio no era legal, pues los pagos se remitieron a la cuenta de un particular o despacho y no ante la Tesorería de la Federación o la propia Conagua.

Por constituir un quebranto financiero en contra de Simas Torreón, se inició un procedimiento ante la Fiscalía Anticorrupción, por el que dos excolaboradores del Simas Torreón fueron procesados y actualmente están bajo libertad caucional y portan brazalete, pero de la contraparte no se fincaron responsabilidades.

El presidente de la Comisión del Agua señaló que es un tema jurídico que se deberá redimir ante las instancias encargadas, puesto que no ha concluido.

ATIENDEN ADEUDOS HEREDADOS

Cuerda Serna refirió que en esta administración, el Simas ha cubierto los pagos por extracción y conducción del agua.

Además, se ha tratado de cubrir los adeudos que heredaron las pasadas gestiones, como el que había con Comisión Federal de Electricidad por 120 millones de pesos, del que ya sólo se deben 15 millones.

Otro tema es el litigio con la empresa Ecoagua, a la que en pasadas gestiones se canceló el contrato por el tratamiento de aguas residuales y se inició un procedimiento legal que sigue vigente.

A la fecha, este conflicto implica unos 600 millones de pesos, pues durante la pasada administración municipal también se cometieron omisiones, al abandonar el caso y desatender citatorios que se generan para dirimir el caso ante los tribunales.

