Firman acuerdo para Foro Económico Mundial de Mujeres

e cada 10 mujeres, al menos 5 ó 6 se encuentran en una situación vulnerable, en términos económicos, por lo que se busca llegar a ellas con contenido y soluciones, a través del Foro Económico Mundial de Mujeres, que se presentará en octubre.

Michelle Ferrari, presidenta de Women Economic Forum, explicó que se pretende poner esas pautas, accionar y dar a entender a las mujeres a dónde se pueden acercar, qué pueden hacer para comenzar un camino distinto en sus vidas, independientemente de dónde se encuentren y lo que hagan actualmente.

Señaló que las mujeres tienen hasta 50 horas de trabajo no remunerado por semana, en labores que hacen en sus hogares, lo que muchas veces no les permite tener un empleo de calidad. Indicó que muchas mujeres perdieron el trabajo en el COVID-19 y, aunque algunas ya lo recuperaron, no fue con la misma calidad.

Explicó que el contar con un trabajo digno ayuda a la independencia financiera, pues refirió que actualmente hay mujeres que tienen hasta tres empleos, por buscar horarios específicos para que sus hijos estén bien cuidados por ellas mismas.

El alcalde Román Alberto Cepeda González y representantes de Women Economic Forum Iberoamérica (WEF) firmaron un convenio de colaboración para realizar el primer foro en Torreón de este organismo dedicado al empoderamiento de las mujeres.

Women Economic Forum Iberoamérica es una plataforma internacional de la red All Ladies League (ALL), que tiene el objetivo de permitir a las mujeres y líderes de todos los ámbitos expandir las oportunidades de negocio y mejorar la influencia personal a través de redes sin fronteras.

El edil dijo que el crecimiento de Torreón está relacionado con inclusión, igualdad, equilibrio y con tener una sociedad más justa y equitativa.

Destacó el valor de la sociedad por tener en cuenta las necesidades en la ciudad, que en ocasiones no pueden ser atendidas por los diferentes niveles de Gobierno.

Cepeda González resaltó también el carácter emprendedor del municipio, así como su paso para ser una de las tres ciudades más seguras del país.