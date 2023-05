Firma Manolo Jiménez Acuerdo por el Agua

El candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, que integran los partidos PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez Salinas, fue el único de los contendientes por la gubernatura de Coahuila que firmó el Acuerdo por el Agua con el Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), donde se establecen 11 compromisos para atender la crisis hídrica de la Comarca Lagunera en caso de resultar electo.

En el Segundo Foro Regional Gobernanza del Agua que organizaron el CIADH y la red de Líderes del Agua, el coordinador de campaña de Jiménez, Óscar Pimentel, dio a conocer algunas propuestas y acciones específicas en torno a este grave problema, mientras que los otros candidatos (Ricardo Mejía del PT, Lenin Pérez de la coalición UDC-Verde y Armando Guadiana de Morena), confirmaron asistencia pero no acudieron al encuentro.

Pimentel dijo que en la agenda ambiental del candidato, el primer tema que se aborda es el agua como gran prioridad para el estado y región; establece la necesidad de mayor coordinación del Gobierno federal con estados y municipios y la representación de organismos de la sociedad civil y el sector privado, a fin de establecer una agenda con una ruta clara de lo que se debe hacer para enfrentar los problemas en cuestión.

Señala, además que Agua Saludable para La Laguna (ASL) es un esfuerzo importante pero no es la panacea, y anticipó que si no se complementa con otros proyectos para mejorar la gestión del agua, es seguro que no alcance sus propósitos.

"Se requieren recursos para ampliar la red de distribución, rehabilitar la red sanitaria, invertir en la macro y micro medición; profesionalizar y mejorar los sistemas operadores", según indicó.

El representante de Manolo Jiménez Salinas fue cuestionado por asistentes respecto de las políticas que se habrán de implementar en la materia, y cómo resolverán el tema presupuestal.

El presidente de la CIADH, Miguel Ángel Hernández lamentó la ausencia de los candidatos a la gubernatura de Coahuila y señaló que esto se debe al temor al compromiso y al diálogo sobre el tema.

Consideró que era el espacio propicio para que los candidatos expusieran sus propuestas y políticas públicas para atender el problema más grave en la región, que es la cantidad, calidad y frecuencia del agua, y dialogaran con los jóvenes de la red, académicos e investigadores sobre qué piensan hacer.

La gobernanza del agua, dijo, es fundamental porque el gobierno no puede solo; es necesario construir alternativas de solución viables y responsables que permitan a instituciones educativas, académicos, investigadores y sociedad, proponer el cómo construir soluciones.