Financiamiento, el talón de Aquiles de las pymes

Cuando una pyme no tiene acceso a financiamiento, tiene graves problemas para mantenerse a flote y corre el riesgo de cerrar sus puertas definitivamente. Es por eso que es prioridad que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a opciones de financiamiento asequibles, que les dé la oportunidad de poder crecer y consolidarse.

No obstante, el acceso al financiamiento es uno de los principales obstáculos que enfrentan las pymes para seguir adelante. Además, solicitar un crédito no es tarea fácil. Si no se solicita de la manera correcta suele ser rechazado por la institución financiera a la que se acuda, además de que el crédito puede tener muchas implicaciones financieras que deben ser consideradas por los solicitantes.

Martha Schurmann, directora de Crédito Pyme en Creditaria México, señala que, aunque la pandemia ya pasó, el panorama de las pymes en el país aún es complicado porque en el sector hay muchas necesidades, como el financiamiento. "Una empresa siempre requiere de financiamiento en cualquier momento: para poder consolidarse, para poder crecer, para poder expandirse, para poder hacerle frente a imprevistos, para poder adquirir alguna maquinaria, algún inmueble, etc."

"En México, ahora tenemos 4.9 millones de pymes que tienen la necesidad de poder acceder a financiamientos, esa liquidez inmediata que en ocasiones son necesidades transitorias de tesorería, del pago de impuestos, pagos de nómina, compra de inventario, compra de materias primas, pago a proveedores y su única manera de salir adelante es a través del financiamiento", puntualiza.

TENER UNA BUENA ASESORÍA

En ocasiones, las pymes no tienen una asesoría adecuada y acceden a créditos que no son los que necesitan. "A veces, se requiere sustituir pasivos, ya sea a largo plazo, para poder disminuir los pagos mensuales o, bien, para bajar la tasa de interés y puedan pagar a tiempo", explica Schurmann y añade que en instituciones financieras como Creditaria tienen alternativas como el crédito simple o revolvente, el arrendamiento financiero y el arrendamiento puro, pero además del crédito, ofrecen asesoría, que tiene gran valor en la toma de decisiones.

"Tenemos una universidad creditaria. Queremos asesorar de manera gratuita a todas las pymes, para que tengan herramientas y vean qué es lo que realmente necesitan."

"En ocasiones, hay empresas que pueden tener factura y lo que requieren es liquidez, porque ¿de qué les sirve vender a una cadena de tiendas, si no la pueden hacer efectiva hasta 60, 90 o 120 días o más? Y ahí es cuando entra la asesoría. Decirles: ahí entra el factoraje o hay una comisión, un interés, pero tú vas a tener liquidez para poder hacerle frente a todos tus gastos", explica la experta.

LA OCASIÓN CORRECTA

Cualquier momento es oportuno para solicitar un crédito porque, si las empresas se esperan a no tener fondos para pagar la nómina o los impuestos, más el tiempo que se lleva la aprobación de un crédito, puede ser muy tarde. Y es en esa parte donde entra la planeación, porque también se debe prever la solicitud de un crédito y, si no se necesita en determinado momento, es pertinente comenzar a ver las opciones para cuando se requiera.

De acuerdo con cifras del INEGI, el 76.8% de las pymes no cuentan con apoyos financieros. "Muchas pymes van a un banco y, como los rechazaron, se quedan con la idea de que no son sujetos de crédito", apunta la experta. De igual manera, en la mayoría de las solicitudes de crédito rechazadas, el motivo fue porque la gente no supo cotizar bien un crédito o se equivocó en el motivo de la necesidad, incluso, no llenó correctamente la solicitud, pero, cuando hay un asesor detrás, la situación cambia.

TOMA NOTA

5 claves para identificar el momento en que puedes necesitar un crédito:

Crecimiento orgánico. Cuando la pyme ha tenido un crecimiento orgánico a través de un objetivo claro y concreto de inversión; desde la compra de maquinaria y equipo para elevar la producción hasta ofrecer nuevos productos y servicios que demandan los clientes.

Competencia. Es importante identificar el momento en que la evolución del mercado plantea el reto de invertir, mejorar e innovar para convertirse en un líder del sector, y evitar ser superado por la competencia.

Cuando la operación lo requiere. Si se necesita expandir el negocio y conquistar nuevos mercados, así como reducir los costos de producción, podrá identificar que será necesario un crédito para implementar nuevos procesos, comprar maquinaria o tener sistemas más eficientes.

Startup (puesta en marcha). Cuando la pyme se encuentra en etapa inicial, requiere recursos para ejecutar un plan o proyecto de negocios; y, con ello, complementar la inversión inicial y alcanzar sus metas.

Para encontrar equilibrio. Se recomienda pedir un crédito cuando se requiere capital para implementar nuevas estrategias de producción, ventas y pagos; cuyos beneficios hagan posible que la compañía recupere el equilibrio financiero, evite la bancarrota y planifique un proceso viable de desarrollo.

Fuente: Creditaria Pyme