Filtran supuesto coqueteo de Eduin Caz con una chica trans

Desde febrero, cuando Eduin Caz y su esposa, Daisy Anahy, decidieron poner una pausa a su matrimonio, el cantante de Grupo Firme ha mantenido perfil bajo, pues aunque se separó, se mantuvo muy cerca de la madre de sus hijos, quien en esa época estaba embarazada de su tercer hijo.

Hasta la fecha, sigue posando juntos en eventos familiares, motivo por lo que sus fans han llegado a pensar en una posible reconciliación, pero ahora han filtrado imágenes de una supuesta conversación en el que el intérprete y una joven trans coquetean. La revista "TVNotas" publicó una historia en la que revela que recibió imágenes de la presunta conversación entre Caz y la modelo Daniela Casas, que en sus redes sociales también se da a conocer bajo el nombre de "Mal portada", en la que el cantante de 29 años le propone a la joven que se encuentren, pues pone sobre la mesa la opción de que él viaje a la Ciudad de México, o ella lo visite en Tijuana, para pasar juntos un fin de semana.

"Voy a Ciudad de México o vienes a Tijuana, yo te mando los boletos de avión si quieres y acá te pasas unos días, mami", escribe supuestamente Eduin.

A lo que, aparentemente, Daniela contesta: "Pues no conozco Tijuana la verdad, sí me gustaría conocerlo, pero más a ti". "Deja me organizo y vienes el fin, estás guapisisísisima", dice supuestamente el cantante, quien refrenda sus deseos de ver a Casas. "Ya te quiero ver y consentirte y besarte esa carita que tienes".

En esa misma captura de pantalla, puede verse que Caz responde a una de las historias de Casas, en la que se fotografía frente a un espejo haciendo alusión a su atractivo físico.

"Pfta. ¿Todo eso, mami? Flaquita hermosa". En la imagen también se puede apreciar que se trata de una conversación vía Instagram, que posiblemente fue capturada por Daniela, pues arriba se ve la fotografía de perfil del cantante, junto a la palomita azul que indica que se trata de su cuenta verificada.

Hasta el momento, el cantante no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto, pues sólo ha compartido una historia donde aparece arriba de un automóvil, en donde usa gafas oscuras y una chamarra anaranjada.

La última fotografía que Caz compartió en Instagram fue hace tres días, en la que aparece con un grupo de amigos, incluida su esposa Daisy Anahy, en "El paseo de Los Simpson", atracción turística de Los Ángeles, en los estudios de Universal, donde visitó la versión recreada de la Taberna de Moe.

La presencia de Daisy llamó la atención de sus fans que, emocionados, consideraron que las imágenes eran un indicio de que se podrían dar una segunda oportunidad, pues a pesar de que se casaron en 2018, su relación comenzó hace 16 años, cuando comenzaron a salir en la secundaria.