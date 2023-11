Fijan plazos para devoluciones

Los consumidores tienen cinco días para hacer cualquier devolución de un producto que no necesitan y se les debe regresar íntegro su dinero, como parte de los derechos que tienen los ciudadanos al momento de adquirir un bien.

Este viernes inició el operativo especial de Profeco por el Buen Fin, se tiene ocho puntos en todo el estado, concentrado en las principales ciudades y circunscripción, que operan de 9:00 a 21:00 horas, abiertos para recibir cualquier queja para defender los derechos del consumidor. En Torreón y Gómez Palacio, habrá personal en los principales centros comerciales.

La compra de bienes en línea, donde los consumidores recibieron los productos meses más tarde, fue la reclamación más frecuente que se presentó durante la edición anterior del Buen Fin, pues los negocios se quedaban sin inventario, y al hacer la entrega posteriormente, ya no querían hacer efectivos los descuentos y promociones.

Hugo Lozano González, director de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la zona metropolitana de La Laguna, dijo que si no se respetan los precios en los establecimientos, es importante tratar de solucionarlo en el lugar, hablar con el gerente o la persona encargada, para llegar a una conciliación. En caso de que no se les respeten sus derechos, los ciudadanos pueden acudir a los módulos de esta dependencia y recibir asesoría.

Los conciliadores les acompañarán a tratar de resolver con el establecimiento, de no ser así, se presenta una queja formal. No obstante, consideró que hay disposición de los negocios y servicios para atender estos asuntos y no incurrir en atropellos a los derechos del consumidor.

El año pasado se recibieron ocho quejas en total y siete se conciliaron en el momento, sólo una procedió como queja normal.

Entre las recomendaciones, Lozano González pidió comprar en lugares establecidos, formales, pues aquí se tienen las garantías y se entregan comprobantes de compra, es importante porque es lo primero que se pide al presentar una queja.

Pese al operativo de seguridad, se pide que carguen poco efectivo, que cuiden sus finanzas, que no compren por impulso ni por emoción sino de acuerdo a su libertad económica y sus niveles, para que no caigan con compras que quedan programadas por años y la gente luego se arrepiente de adquirir algo que no necesita.

"Diferir entre qué es lo que quiero y qué es lo que realmente necesito", expuso.

El funcionario llamó a los ciudadanos a conocer sus derechos y hacerlos valer.