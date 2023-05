FIFA revela el logo del Mundial 2026 de EUA, México y Canadá

La FIFA presentó este miércoles en un evento en Los Ángeles (EUA) la marca oficial y el logo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Por primera vez en la historia, una imagen del trofeo y del año del torneo aparecen representados formando un lenguaje innovador de diseño que ancla el emblema para 2026 y más allá", explicó la FIFA en un comunicado.

"La imagen del trofeo y el año permitirán la personalización para reflejar la singularidad de cada país anfitrión al mismo tiempo que se construye una estructura de marca identificable para los años venideros", añadió.

Con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al frente, la máxima organización del fútbol mundial celebró un acto especial en el icónico Observatorio Griffith de Los Ángeles al que acudieron leyendas del balón como el exdelantero brasileño Ronaldo.

La FIFA también presentó la campaña "WE ARE 26" ("SOMOS 26", en inglés) que aspira a que "las comunidades desempeñen un rol integral" en el próximo Mundial.

"'SOMOS 26' es un grito de guerra", dijo Infantino.

"Es un momento en el que tres países y un continente entero dicen colectivamente: 'Estamos unidos como uno para dar la bienvenida al mundo y ofrecer el Mundial más grande, mejor y más inclusivo de la historia'", agregó.

El de 2026 será el primer Mundial que tenga 48 equipos en lugar de los 32 actuales y la primera ocasión en que el mayor evento futbolístico del planeta se celebre en tres países.

Estados Unidos asumirá la mayor parte del torneo y contará con 11 sedes de las 16 en total del Mundial: Seattle, la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las sedes en tierras mexicanas mientras que, por parte de Canadá, Vancouver y Toronto fueron las ciudades escogidas.