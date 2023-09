Fey revela que rechazó actuar en la película Coyote Ugly por culpa de un examor

La cantante mexicana Fey es una de las estrellas más importantes de la música pop, en especial por su legado que marcó la década de los años noventa con éxitos como Azúcar Amargo y Media Naranja. Sin embargo, la artista tuvo la oportunidad de debutar en una película de Hollywood, algo que rechazó por culpa de un examor.

En una reciente entrevista realizada en el programa de YouTube de Annette Cuburo, la artista de 50 años de edad, relató uno de sus mayores secretos.

Fey confesó que a principios de los años 2000, pudo haber formado parte de la película de culto Coyote Ugly, una cinta sobre una talentosa compositora y cantante que en la búsqueda de su sueño termina trabajando en un bar.

Todo comenzó porque Annette cuestionó a Fey sobre los rumores que apuntaban a que había sido invitada a formar parte de la exitosa serie juvenil 90210, algo que ella negó; aunque sí aclaró que sí estuvo a punto de llegar a Hollywood.

"Yo iba a hacer la de Coyote Ugly, era bartender y que cantaba, entonces era perfecto, pero, pues, díganle a Mauri, que porque daba besos", señaló.

Según contó la intérprete de Ni tú ni nadie, tuvo que rechazar la oferta debido a que su entonces esposo, Mauri Stern, exintegrante de la boyband Mercurio, se lo prohibió.

"Es culpa de él, váyanse en contra de él. No es cierto, pero sí, la verdad sí fue culpa de él", dijo Fey.

Al final, esta película la protagonizó la actriz Piper Perabo, junto a un elenco de estrellas como Izabella Miko, Tyra Banks y Bridget Moynahan.

Pero eso no fue todo, ya que luego contó que tuvo otras oportunidades que también rechazó.

La cantante señaló que se negó a participar en la cinta The Dukes of Hazzard, la cual estaba protagonizada por Jessica Simpson, Johnny Knoxville y Seann William Scott. Así como otro filme del que no reveló el nombre, pero era una película de Australia, era de niños y nunca la hice tampoco, la razón de rechazar estos proyectos era porque dijo que actúa "pésimo".