Festival Cultural Día de Muertos busca preservar las tradiciones en Torreón

Los altares comenzaron a colocarse este sábado, desde temprana hora, sobre el asfalto de la calle Treviño. Papeles picados de múltiples colores, flores de cempasúchil con su distinguido tono anaranjado, veladoras, comida como cañas y naranjas, y fotografías de quienes se han ausentado, conformaron los cinco altares que participaron en el concurso del segundo Festival Cultural Día de Muertos.

Sobre la Treviño fue instalado también un camino tapizado con pétalos de cempasúchil y veladoras, el cual era posible observar en todo su esplendor desde las góndolas del teleférico. Los negocios aledaños también se unieron a la celebración adornando sus respectivos locales.

Dalia Reyes, vecina del sector y una de las organizadoras del festival, compartió que se trató de una iniciativa ciudadana apoyada por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) y la Dirección de Turismo.

“El objetivo es principalmente conservar nuestras tradiciones, celebrarlas, que nuestros niños, nuestros jóvenes se interesen por la cultura y la riqueza que tenemos en México. Otro de los objetivos es revivir ciertas zonas del centro histórico que parecen un poco abandonas”.

Un altar para “El Alacrán”

La fotógrafa lagunera Ana Elena González Díaz coloca los respectivos elementos en su pequeño altar. Dice que es un acto simbólico, no partícipe del concurso. La ofrenda está dedicada a don José Inés Gutiérrez Cuevas, “El Alacrán”, un indigente que solía habitar en el centro de ciudad Lerdo y a quien la fotógrafa ofreció su mirada.

Ana Elena González Díaz es la autora de Una mirada a la indigencia: dentro y fuera, una serie fotográfica que busca concienciar sobre la indigencia en La Laguna. La creadora otorga sus encuadres a aquellas personas olvidadas por la sociedad. Por eso las fotografías de “El Alacrán” pueblan la mampara que corona al altar, piezas con las cuales comenzó su investigación.

“Fue quien abre el abanico de curiosidad para mí, de conocer esas otras historias de otras personas. Aquí estamos presentando esta serie fotográfica que consta ocho imágenes acompañadas de los textos, de esta narrativa, sobre cómo empezó mi curiosidad con esta amistad que entable con Inés, con ‘El Alacrán’”.

Por medio de “El Alacrán”, quien tenía alrededor de 70 años de edad cuando falleció en 2013, Ana Elena intenta recordar y representar a esas personas que mueren en las calles, de resaltar que los indigentes también existen y también se van.

“Para mí la muerte siempre fue algo ajeno, algo como que existe, pero ahí está. ‘El Alacrán’ fue la primera persona cercana e importante que pierdo. Entonces, cuando lo perdí, él ya estaba en un hospital, estaba internado, yo iba y lo cuidaba. Recuerdo que me marcó uno de sus familiares y yo estaba bien asustada, pero solo fue para ponerse de acuerdo conmigo para el cambio de turno del día siguiente. Colgué y casi enseguida me vuelve a marcar, ahí fue donde me dio la noticia”.

Por la noche de este sábado 28 de octubre, el festival iniciará su programa artístico que incluirá la presentación de la Orquesta Filarmónica DIME, grupos de danza folclórica y mariachi.