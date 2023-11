Fernando Colunga estaría por convertirse en padre a sus 57 años

Fernando Colunga estaría por convertirse en papá a sus 57 años de edad.

De acuerdo a la información que dio a conocer el periodista de espectáculos Javier Ceriani para su programa Chisme No Like, que el actor Fernando Colunga su pareja con la que llevaría más de 10 años de relación, estarían por convertirse en padres.

"Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Colunga, en la clínica donde se atiende, los reunieron a los dos y les dijeron, 'felicidades, nacerá en el 2024', tiene un embarazo ya desde septiembre, lo ocultaron para dárselo a la revista Quién o People, pero aquí Chisme No Like rompe la exclusiva", pronunció.

En una reciente entrevista para Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube, el actual protagonista de la telenovela El Maleficio, habló de la paternidad y de cómo se visualizaba aún en el proceso; “nunca ha estado negado a tener un hijo y si no lo ha tenido es porque la vida no ha querido que lo haga”.

¿Quién es Blanca Soto, la mujer que estaría esperando el primer hijo de Colunga?

Blanca Soto es una modelo y actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, conocida por participar en el certamen Nuestra Belleza México en 1997, pero representando al estado de Morelos.

También ha destacado por ser actriz de doblaje en dos películas animadas, así como ha trabajado en las cintas como Divina Confusión, Deep in the Valley, Dinner for Schmucks y Regresa.

En el 2012, protagonizó la telenovela El Talismán a lado de Rafael Novoa, mientras que en el teatro ha sido parte de la obra Los Monólogos de la vagina.

Para el año 2013, se unió a Oscuro Total, donde compartió créditos con Fernando Colunga y Ernesto Laguardia.

Ella tiene actualmente 44 años de edad.