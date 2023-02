Fernanda Castillo se siente emocionada de convivir con la gente de La Laguna este 24 de febrero

La actriz, Fernanda Castillo, se encuentra muy agradecida con la obra Siete veces adiós, porque en poco tiempo le ha dado múltiples satisfacciones.

"Me permitió volver al teatro después de una extensa pausa. También me dio la oportunidad de hacer lo que amo al mismo tiempo, compartiéndolo con mi hijo chiquito, porque él me acompaña a los ensayos y anda de gira conmigo,

"Es un lugar seguro para mí, para llevar a mi hijo, porque hay un montón de gente talentosa que siento que pueden influir en la vida de mi bebé. Esta obra me ha dado también la oportunidad de ¿fusionar el amor personal con el profesional", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

En ese sentido, Fernanda reafirmó que el amor en todas sus formas está presente en su día a día. No dudó en reafirmar que atraviesa por un gran momento.

"No me puedo quejar, pues estoy en una buena racha, creo que estoy en un momento muy bonito y lo estoy disfrutando mucho. Es difícil balancear todo en la vida, pero estoy en un momento en el que es muy importante hacerlo para mi bebe, mi familia y para mí".

(FOTO: ARCHIVO)

La actriz charló con "El Defensor de la comunidad" a propósito de la llegada a Torreón este viernes 24 de febrero al Teatro Nazas del montaje Siete veces adiós, en el que también figuran David Chocarro y varios cantantes, ya que es un proyecto musical.

"Nos sentimos orgullosos y emocionados de poder compartir con la gente de La Laguna esta obra que empezó como una temporada corta y ya llevamos un año en CDMX y ahora de gira. La respuesta de la gente ha sido maravillosa.

"Además, tengo los mejores recuerdos de cada vez que he ido a Torreón. La gente siempre se porta muy lindo conmigo y espero que ahora que vuelva no sea la excepción", manifestó.

Para Castillo, Siete veces adiós es una puesta en escena que, además de divertir, permite a la audiencia reflexionar sobre el amor, el desamor, y las relaciones actuales.

"Siento que es una obra que te toca de maneras muy bonitas y te transforma, seas asiduo o no al teatro, es Visiuna experiencia. La única manera de sacar a las personas al arte es mostrándoles cosas que valgan la pena y que las enamoren.

" La trama tiene un mensaje sano y conciliador con la idea del amor que a todos nos revoluciona. Todos nos hacemos muchas preguntas del amor porque entendemos su signficado, tengamos la edad que sea. Veremos cómo adaptarnos a este sentimiento porque pese a que nos mueve a cada uno de nosotros, ha cambiado de manera radical".

Aceptó Fernanda que, sin duda, al acercar el arte a los jóvenes, se puede prevenir que caigan en la delincuencia.

"El arte te abre una puerta de conciencia y sensibilidad que hace la diferencia en cómo uno crece como ser humano y ayuda a lograr empatía entre seres humanos. La cultura puede ser también una herramienta vital para las familias".

(FOTO: ARCHIVO)

Durante la charla telefónica, la artista compartió la premisa de Siete veces adiós, proyecto concebido por Alan Estrada, Jannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez.

"La anécdota de esta obra es acerca de una pareja que vive la crisis de los 7 años. Terminan, y así empieza la trama. Él la busca a ella y le dice, 'junté los siete momentos más importantes que tuvimos como pareja y te pido que los revivamos para que podamos ver si podemos enamorarnos una vez más', entonces hacen un viaje que los hace conocer las razones por las que llegaron a donde llegaron".

Al hogar de Castillo, arribó una persona. "Fer" pidió a este diario una pausa de unos segundos. Volvió y tocó un tema complicado, pues habló de cuál ha sido el adiós más complicado que ha tenido que dar.

"Yo trabajo con una fundación que se llama Apadrina mi trasplante. Hace tiempo pude apadrinar el trasplante de un chico que se volvió mi ahijado. Estuvo bien durante un tiempo, pero le dio COVID-19 y partió. No pudo con la enfermedad. Él era joven, músico y estaba lleno de vida y la verdad me costó trabajo entender que la vida es así, y es que, a veces, no es posible luchar contra todo".

Por último, Fernanda Castillo comentó que gracias a "Mónica Robles", su personaje en El señor de los cielos, la gente pudo conocer su trabajo artístico."Todos los personajes te dejan algo. 'Mónica' me permitió darme a conocer, lo cual fue un regalo impresionante. Es un personaje lleno de fortalezas y debilidades, y sobre todo muy imperfecto. Por lo tanto, gracias a ella me di cuenta de que la imperfección es interesante y es padrísima".