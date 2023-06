Ferka crítica a la prometida de José Manuel Figueroa en la Casa de los Famosos por dormir con otro 

La Casa de los Famosos cumplió sus primeras 24 horas de programación y Ferka ya está dando de qué hablar después de criticar a Marie Claire Harp por su decisión de compartir la cama con Jorge Losa, porque tiene una relación afuera con José Manuel Figueroa.

Ferka no podía creer que por no dejar a los participantes sin café, tuviera Marie que dormir con Jorge Losa, pues ella no podría hacer eso. Sin embargo, la actriz al no poder ocultar su enojo, Poncho de Nigris comenzó a burlarse de ella diciendo que estaba celosa.

“Sorry, yo digo, mátenme, ‘no hay café’. Sorry, no puedo, respeto a mi vato afuera”, dijo Ferka sobre la decisión de Marie.

Pero fue este lunes, después del primer reto de La Casa de los Famosos, cuando Ferka y Jorge Losa se mostraron muy cercanos y cariñosos, lo que inició el rumor de que entre ellos surgirá el primer romance de la casa, lo que muchos aseguran les ayudará en su permanencia en la competencia por los cuatro millones de pesos.