Fentanilo podría estarse mezclando con otras drogas tras detectar reacciones provocadas por su consumo

Si bien hasta el momento el Centro de Integración Juvenil (CIJ) región Laguna Durango no ha recibido como tal casos por consumo de fentanilo, se presume que este opioide se consume mezclado con otro tipo de drogas, ya que se han detectado pacientes con reacciones provocadas por su consumo.

Patricia Ruvalcaba Torres, directora del CIJ Laguna Durango, dijo que al momento no se han detectado casos, aunque recordó que antes de la pandemia se habían recibido hasta dos pacientes pero no como ahora se conoce, sino con otra presentación, igual de dañina.

“Nosotros en este momento no hemos tenido casos de consumo de fentanilo, en algún momento, pero ya hace varios años, antes de la pandemia (por COVID-19), nos llegó uno o dos casos, pero no es el fentanilo sintético de ahora, era algún medicamento, pero fueron casos aislados”, recordó.

Lo que sí se han recibido son casos de reacciones por el consumo de fentanilo, sin embargo, al practicar un antidoping al paciente, este sale negativo a esta droga.

“En este momento no contamos con casos, lo que nosotros ubicamos por las reacciones de los pacientes es que a las sustancias que están ahorita en el mercado, lo más probable, y es como una teoría, es que ya traigan alguna cantidad mínima de fentanilo, que provoca daño y más adicción pero que no es visibilizada por el antidoping, entonces al momento de aplicarlo, no sale el fentanilo”, comentó Ruvalcaba.

Pero aseguró de que esta droga ya circula en La Laguna, ya está. “Es lo que nosotros pensamos, de que seguramente ya está aquí el fentanilo, seguramente”.