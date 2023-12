Fenómeno 'Barbenheimer' lidera nominaciones en cine de los Golden Globes 2024

La película Barbie, de Warner Bros y Oppenheimer de Universal, resultaron ser las películas con más nominaciones de los Golden Globes en su edición anual número 81, con nueve y ocho menciones respectivamente.

En lo que a series de televisión respecta, lideran Succesion de HBO con nueve menciones, The Bear y Only Murders in the Building de Star+ con cinco nominaciones cada una, señala un comunicado de la premiación. Se nombran también producciones como Daisy Jones & the Six, Beff, Fargo, Ted Lasso y The Crown.

Otras películas nominadas con múltiples menciones son Killers of the Flower Moon de Apple y Poor Things de Searchlight, con siete cada una, mientras que Past Lives de A24 consiguió cinco.

Destacan que es una edición histórica para los Globos de Oro, con un cuerpo de votantes ampliado: 300 personas en 75 países.

Este año se incluyen categorías nuevas, Mejor Actuación en Comedia Stand-Up en Televisión y Logro Cinematográfico y de Taquilla (CBOA) en Películas.

Hacen un movimiento histórico también Greta Gerwig y Celine Song, dos mujeres nominadas en la categoría de mejor director.

La edición número 81 de los Globos de Oro se llevará a cabo el 7 de enero de 2024 y se transmitirá por Paramount+ en EUA, aunque hasta el momento se desconoce si será también transmitido para Latinoamérica, en la plataforma o por televisión de paga.