Federación envía más de 10 mil dosis pediátricas anticovid a Coahuila; en Durango no hay vacunas

Coincidente con el inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024, el gobierno federal envió a Coahuila 10 mil 940 dosis pediátricas de la farmacéutica de Pfizer contra Covid-19 para niños y niñas de entre 5 y 11 años que se encuentran rezagados. El secretario de salud del estado, Roberto Bernal Gómez dijo que este miércoles comenzarán a distribuir los biológicos a las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad por lo que mañana jueves iniciará la aplicación, aunque no brindó mayores detalles sobre las sedes y horarios.

Se enviarán 2 mil dosis a la Jurisdicción Sanitaria No. 6 que atiende a Torreón, Matamoros y Viesca y mil dosis a la Jurisdicción Sanitaria No. 7 que abarca municipios como San Pedro, Francisco I. Madero y Sierra Mojada.

Por su parte, la subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud en Coahuila, Martha Alicia Romero Reyna informó que se administrarán vacunas a niños y niñas que tengan pendiente la primera o segunda dosis contra la Covid-19.

De acuerdo al último reporte que presentó la Secretaría de Salud del estado, en Coahuila hay una población vacunable de 5 a 11 años de 407 mil 272 menores, de los cuales, un 57% que equivale a 233 mil 217 niños y niñas ya cuentan con su esquema completo de vacunación anticovid. Esto significa que 174 mil 055 menores están rezagados y se desconoce el motivo por el cual, no se vacunaron el año pasado, en las campañas regulares y para rezagados que se destinaron para este sector de la población.

A finales de junio y principios de julio del año pasado, se aplicó la primera dosis a niños y niñas de La Laguna mientras que en septiembre se administraron las segundas dosis. En octubre de ese mismo año, se hizo una campaña para atender a unos cinco mil menores rezagados de Torreón, Matamoros y Viesca.

En Torreón y según datos oficiales de Bienestar, la jornada de aplicación de segunda dosis antiCOVID cerró con 57 mil 823 niños y niñas de 5 a 11 años atendidos y en la campaña de primera dosis, el cierre fue de 67 mil 231 menores que acudieron a los módulos de vacunación.

Y DURANGO…

En Durango, la secretaria de salud Irasema Kondo Padilla dijo que no tienen información sobre algún embarque que vaya a llegar de dosis pediátricas anticovid. “La Federación no nos ha informado ni nos ha dado fecha probable para la recepción de vacunas y bueno pues ahorita yo creo que voy a ver con el secretario de salud (de Coahuila) para ver de dónde recibieron eso”, apuntó. En esta entidad, no hay información pública reciente sobre cuántos menores están rezagados en la vacunación anticovid.