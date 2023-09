Fechas y horarios para poder comprar boletos para Twice en el Foro Sol

La girl band de Kpop, Twice, está a punto de pisar tierras aztecas gracias a su gira mundial Ready To Be, es por esto que te traemos todos los por menores para poder adquirir los boletos.

Fue el pasado 28 de agosto cuando los ONCES, fanáticos de Twice, recibieron la noticia de que las chicas estarían pisando Latinoamérica, siendo México y Brasil los países en los que estarían tocando.

El concierto de Twice en México se llevará a cabo en las instalaciones del Foro Sol el próximo 3 de febrero de 2024, y se espera que haya una segunda fecha, sin embargo, por el momento esta información sigue sin confirmarse.

¿Cuánto cuestas los boletos de Twice en México?

De acuerdo con la información de varias cuentas, estos son los precios, con cargos, para el Ready To Be Tour.

Platino A $5,856

Platino B $5,246

Platino C $4,514

Platino D $3,782

Platino E $3,050

VE A $2,477.75

NAR A $1,939.75

VE B $1,573.75

NAR B $1,207.75

VE C $854

NAR C $610

GENERAL B $976

¿Cuándo puedes comprar los boletos para ver a Twice en México?

Para este concierto se llevarán a cabo tres pre-ventas y la venta general.

La preventa, la cual puedes acceder solamente si tienes la tarjeta Citibanaex, será este 13 de septiembre en punto de la dos de la tarde, puedes entrar a la Sala de Espera a partir de la 1:47 p.m.

La venta general será este 14 de septiembre.

Es necesario tener una cuenta en Ticketmaster para poder acceder a los boletos.