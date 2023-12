Fardera es detenida con ocho pantalones bajo su ropa

Alicia ‘NN’ de 63 años, fue detenida al tratar de sacar ocho pantalones de diversas tallas y marcas de la tienda departamental Suburbia Torreón.

La mujer fue detenida el 16 de diciembre a las 20:17 horas en la colonia centro, por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo al informe policial, la sala de radio envió una unidad preventiva a la tienda Suburbia, donde los agentes fueron recibidos por la encargada del establecimiento, quien entregó a la mujer ya que previamente había intentado salir del lugar con unos jeans color blanco talla 13, unos jeans color negro talla 9 marca Oh Pomp, unos jeans color color negro talla 7 marca Oh Pomp, un jeans color azul claro talla 13 marca Blech, unos jeans en color azul talla 7 marca Non Stop, unos jeans color azul talla 7 marca Bleach Jeans y dos jeans color negro talla 9, los cuales llevaba debajo de su ropa, entregando el personal evidencia de las cámaras de video vigilancia con el que cuentan.

Ante las evidencias, los agentes aseguraron a la mujer de 63 años por su probable responsabilidad en el delito de robo a comercio y la trasladaron a las instalaciones del Centro de Detención Temporal para su certificación médica para después ser puesta a disposición del agente investigador del Ministerio Público por los delitos que le resulten en su contra.