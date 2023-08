¿Fans lograrán que Netflix haga una temporada nueva de Mindhunter?

Los fans de la serie Mindhunter de Netflix no se rinden ante su inconcluso desenlace, al punto de que han lanzado una petición en donde piden el regreso de la serie al que un día fue el "gigante del streaming". Hasta el momento, según lo apunta Rolling Stone, la petición acumula casi 70 mil firmas.

La creadora de la petición, Dawn Bruner, señala: Por favorm créanlo, incluso si los números no cuadraron en la segunda temporada como lo hicieron en la primera temporada, todavía estamos aquí esperando fielmente y clamando por más".

Continúa: "Por favor, no dejen morir una serie tan brillante porque sabemos, sin duda, que este programa tiene el potencial de ser el más exitoso y popular de Netflix.

La serie fue muy popular cuando se lanzó su primera temporada en el 2017, Mindhunter está ambientada en 1977, en donde sigue a dos agentes del FBI, quienes intentan entrar en la mente de un asesino.

Protagonizada por Jonathan Groff y Holt McCallany, la serie ganó un gran número de fans, por lo que en 2019 regresó con una segunda temporada, sin embargo, a pesar del impacto, en el año 2020 los planes de una segunda entrega se pausaron, primero porque el director David Fincher, quien estuvo a cargo de la mayoría de los capítulos estaba ocupado con la película Mank y segundo porque concluyeron los contratos de Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv, apunta la revista especializada en entretenimiento.

A principios del 2023, David Fincher, quien además era productor ejecutivo y showrunner de la serie, que Mindhunter no regresará para una segunda temporada, debido principalmente a los costos.

Por otro lado, cabe señalar que no es la primera vez que Netflix deja una serie favorita del público sin terminar, puesto que esto mismo ocurrió con otros éxitos como Anne With An E, The OA, The Sociaty y I Am Not Okay With This.

Otro ejemplo es Sense 8, la cual era muy popular, sin embargo, era muy costosa de hacer, alrededor de 9 millones por episodio, por lo que Netflix decidió ponerle punto final tras dos temporadas, aunque ante la respuesta negativa del fandom, la plataforma se vio obligada a estrenar un final en un episodio especial de dos horas.