Fans de Paul McCartney le llevan serenata horas antes de su concierto en el Foro Sol

Paul McCartney tomará por la noche el escenario del Foro Sol; sin embargo su música ya empieza a escucharse en la ciudad. La mañana de este martes decenas de fans se dieron cita a las afueras del hotel Four Seasons, donde se hospeda, para darle la bienvenida con una serenata que incluyó algunos de sus más grandes éxitos junto al cuarteto de Liverpool, como "Hey Jude", "Yesterday" y la recién estrenada "Now and Then".

A pesar del frío, alrededor de mil almas son las que aún esperan impacientes al legendario exBeatle, con la esperanza de poder verlo, aunque sea un momento.

La multitud se concentró en la salida principal del lugar, entre las banquetas y la calle, la cual fue cercada con vallas para evitar que se obstaculice el paso de los huéspedes. Por momentos, en distintas zonas, se cantan diferentes canciones, pero el sentimiento es el mismo.

Entre los fans resaltan algunos LP de su carrera solista, distintos instrumentos, fotografías y posters que fueron llevados para que Sir Paul pueda plasmar su firma. Algunos, también, ya tenían en sus manos el acetato de "Now and Then", la que es probablemente la última canción de The Beatles y se lanzó hace apenas una semana, pero eso no fue impedimento para que el público también dedicara la canción fuera del hotel.

La gran mayoría de fans que esperaban a McCartney son jóvenes de entre 20 a 35 años, lo que demuestra que la Beatlemanía no conoce de edades.

A ratos se les escucha cantar: "Olé olé olé olé, sir Paul, Sir Paul", haciendo un llamado al artista para que saliera a saludar a su público.

De pronto, sus esfuerzos parecieron dar resultado, pues una caravana de autos apareció en el lugar. El primero de ellos, una camioneta de negra se detuvo por unos minutos, encendiendo así los gritos de la multitud: sin embargo, el exBeatle no se dejó ver en ninguna de ellas.

Paul ofrecerá este martes el primero de dos conciertos en el Foro Sol en punto de las 20:30 horas, y repetirá el próximo jueves 16.