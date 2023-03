Fans de Belinda se lanzan contra reportero de Chisme No Like por gritar y acosar a la cantante

Los fans de Belinda se lanzaron en redes sociales en contra de un reportero del programa Chisme No Like, quien la esperaba en el aeropuerto de Los Ángeles; sin embargo, la cantante le señaló que le diera tiempo para responder las preguntas, ya que era de madrugada, a pesar de las peticiones de la intérprete de Bella Traición, este continuó molestándola.

El reportero cuestionaba a la artista sobre la situación que pasó con su fan en un concierto: "Espérame, son las 12 de la madrugada, estoy un poco cansada, voy al baño y ahorita te pongo atención".

Sin embargo, el reportero comenzó a gritar a Belinda, "por qué tratas así a la prensa". Ante lo que la artista pidió que no le gritara.

La situación fue muy criticada por los fans de Belinda, y es que, el reportero del programa de espectáculos, Chisme No Like, comenzó a gritar a la artista. La cantante señaló que no lo estaba tratando mal, luego de que el reportero la cuestionó por como trata a la prensa.

Fue en redes sociales en donde los fans señalaron la situación, ya que aunque la nota de Chisme No Like fue que Belinda había tratado mal al reportero, ellos dijeron que había sido al contrario.

En la publicación de Chisme No Like, en donde compartieron el video del momento en que surge la discusión entre Belinda y el reportero, los comentarios resultaron negativos para el programa de parte de los "Belifans".

Y es que la artista estaba en búsqueda de un baño, pero la insistencia del reportero incomodó a la estrella de Bienvenidos a Edén.

"Déjeme por favor de gritar", se escucha decir a la cantante.

Entre los comentarios señalan que el programa constantemente ataca a la cantante, estos son algunos de los comentarios.