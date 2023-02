Fans creen que un video de Hailey Bieber incluía una indirecta para Selena Gomez y la cantante responde

Los fans de Selena Gomez creen que la esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, lanzó una indirecta a la exestrella Disney a través de una publicación que luego eliminó. Sin embargo, cuando fue borrado ya era demasiado tarde porque ya había sido retomado en redes sociales. Al respecto, Selena Gomez ya se pronunció.

De acuerdo a un reporte realizado por Just Jared, los hechos se remontan a los comentarios que recibió Selena de parte de trolls y algunos medios de comunicación. Las críticas hacia la intérprete de Love You Like a Love Song surgieron después de que la estrella de la música pop visitó Cabo San Lucas, en México, donde fue fotografiada en bikini, las imágenes se hicieron virales, en donde los usuarios se burlaron de su aumento de peso. Esto ocurrió a principios del mes de enero.

Al mismo tiempo que ocurría el "hate" hacia el Selena, Hailey hizo una publicación en TikTok, en donde usa el audio de "No digo que se lo mereciera, pero el momento de Dios siempre es el correcto".

Para los fans de la protagonista de Only Murders in the Building, el post de Hailey representó una referencia a las críticas que estaba recibiendo Selena en ese momento.

Aunque el post fue eliminado por Hailey, los fans de Selena lo guardaron y compartieron en TikTok nuevamente en diferentes cuentas.

Just Jared señala que Hailey se pronunció y dijo que era solamente por diversión y no una indirecta a Sel.

"Nunca comento este tipo de cosas, pero nosotras estábamos solamente teniendo una noche de chicas e hicimos casualmente un TikTok por diversión. No está dirigido a nadie", fueron las palabras de Hailey Bieber cuando surgió la polémica.

Muchos fans han salido a hablar al respecto, pues hace meses habían aparecido juntas en una fotografía, dejando atrás la rivalidad de que tanto se había hablado en redes por Justin Bieber.

Selena Gomez ya vio el video y respondió:

Un usuario de TikTok retomó el video original de Hailey, en donde señala: "¿Es ella de verdad? ¿De verdad? Realmente no soy un ávido seguidor de la situación, pero, ¿no es Hailey la que le rogó a Selena que regañara a sus fanáticos por intimidarla?"

Selena se limitó a responder: "¡Está bien! ¡No dejo que estas cosas me depriman! ¡Sean amables con todo el mundo! Besos

