Famosos rodean de polémica a la Torre Eiffel de GP

La réplica de la Torre Eiffel de París, que se encuentra en Gómez Palacio se ha vuelto un punto turístico en la región. Nunca faltan los enamorados que se toman fotos en el sitio.

Dicho monumento, que fue donado en 2007 a La Laguna por la comunidad francesa, se ha metido en controversias, sin querer queriendo, y todo gracias a algunos famosos.

El caso más reciente ha sido el del regiomontano Adrián Marcelo quien se tomó una foto en la Torre Eiffel de París, sin embargo, al subirla a su Instagram puso en la localización que se hallaba en Gómez Palacio, generando burlas entre sus seguidores.

"En Gómez Palacio lo único alto son los anuncios del Oxxo", "Que raro se ve gomezpalitosss", "Está raro Torreón", "Gómez Palacio premium", "Me traes unas glorias o lo que vendan en Gómez, por fa" y "Los de Gómez Palacio no tardan en venir a decir 'no está en Torreón, está en Gómez', ignóralos", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la publicación.

La tarde del 29 de abril, Luisito Comunica subió unas fotos en sus redes sociales referentes a su pasada visita a Comarca Lagunera, realizada hace unas semanas.

El influencer causó polémica porque en las fotos describió que se encontraba en la Torre Eiffel de París, cuando en realidad se trataba de la de Gómez Palacio. Hizo lo contrario a Adrián Marcelo.

Evidentemente, él sabía bien que las fotos se tomaron en La Laguna, sin embargo, su aparente error fue para generar interacción y controversia. Con el tiempo editó las fotos y ahora sí puede leerse en la localización, Gómez Palacio, Durango.

"Yo muy recientemente me enteré de que, en efecto, existe una Torre Eiffel mexicana. Una réplica de la Torre Eiffel en México está ubicada en el estado de Durango en la zona de la Comarca Lagunera, en una pequeña población llamada Gómez Palacio. Se dice, se rumora que es de las réplicas que más se asemejan, incluso en el color", dijo en un video que subió en sus redes en el que dio los detalles de la visita que realizó a esta región en los primeros días del mes del niño.

El influencer menciona en el clip que los árboles que rodean la torre está bien podados y que puede volverse el sitio ideal para una cita romántica.

"¿Quién necesita ir hasta Francia por un croissant cuando puedes ver la Torre Eiffel gozando de un delicioso taquito? Llegar la verdad no es difícil; nosotros volamos al aeropuerto de Torreón, de ahí supuestamente un coche te lleva en unos 25 minutos".

La standupera Karla Camacho estuvo en la Comarca Lagunera en septiembre de 2022 para ofrecer una presentación en un conocido bar.

Karla no dudó en pasearse por La Laguna y tomarse fotos del recuerdo para postearlas en sus redes sociales, pero cometió un error geográfico que sus fans rápidamente notaron.

Una de sus paradas obligadas fue la réplica de la Torre Eiffel que se encuentra sobre el bulevar Miguel Alemán.

Al subir la foto en su Facebook, describió que la torre se hallaba en Torreón, pese a que el "post" lo ubicó en Gómez Palacio y como era de esperarse, varios de sus seguidores le dijeron a la comediante el error que había cometido.

"Uh la la, señor Torreón JAJAJAJAJA muy meado que haya Torre Eiffel (obvio me deletrearon Eiffel jejeje) Nos vemos en la noche, nenetronics", redactó junto a las imágenes que subió en la réplica del monumento parisino.

Los fans hicieron comentarios como: "Es Gómez, mi ciela", "¿Cómo que señor Torreón?", "Ahí no es Torreón, pero ánimo" , "Es Gómez, pero no importa, nadie nos conoce" y "Muy bonita mi Comarca Lagunera, pero no es Torreón, es Gómez", han sido algunos de los dichos que recibió.

Posteriormente, en enero de este año, Camacho fue al programa radiofónico de Jessie Cervantes y ahí habló de la Torre Eiffel lagunera.

"No sé si sabían, pero en Gómez Palacio hay una réplica de la Torre Eiffel" le dijo a Jessie y él contesta, "noo", a lo que Karla añade, "sí, te lo juro. Está increíble y me dio mucha risa".

Camacho recordó cómo fue corregida por los internautas cuando erró y externó que ya le quedó claro que, "hay pique entre Torreón y Gómez Palacio".

"Hay como mucho pique (Entre las ciudades). Cuando fui, dije que estaba en Torreón y la gente luego luego diciéndome, 'no, no, no, es Gómez Palacio', ok sí, pero es una cuadra de diferencia", explicó.