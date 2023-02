Famosos presentes en 'el concierto' de Rihanna en el Super Bowl

Los famosos se dieron cita en el State Farm Stadium Glendale en Arizona, Estados Unidos para disfrutar del Medio Tiempo del Super Bowl que este año estuvo a cargo de Rihanna.

La cantante, originaria de Barbados, sorprendió con el anuncio de su embarazo en pleno espectáculo, dejando ver su vientre entre un jumper rojo.

A través de sus cuentas de redes sociales, celebridades como la modelo Cara Delevingne compartieron instantáneas desde el estadio antes de la presentación de la cantante barbadense.

Llamó la atención la leyenda en la camisa que vestía la modelo: "Concierto de Rihanna interrumpido por un juego de futbol, raro pero cómo sea".

H.E.R. también se sumó a la idea del concierto de Rihanna publicando una imagen desde sus redes sociales en donde se le ve a nivel de campo.

Mientras que otras artistas como Adele y Billi Eilish fueron captados sentadas entre el público durante el desarrollo del duelo entre Los Eagles y Los Chiefs. La artista charla con algunas personas mientras luce unas gafas de sol.

También Bradley Coppel fue visto apoyando a su equipo Los Eagles. El actor se viralizó en redes por acabar con la botana cuando aún no comenzaba el encuentro.

Mientras que la propia NFL presumió a Nick Jonas entre su público, el cantante participó en uno de los millonarios comerciales que se transmitieron este domingo en Estados Unidos.

¿Cómo anunció Rihanna que está embarazada?

Rihanna sorprendió a sus fans con el anuncio de su segundo embarazo durante el Medio Tiempo del Super Bowl.

La cantante apareció con un jumper color rojo sobre una plataforma sobrevolando el campo del State Farm Stadium Glendale en Arizona, Estados Unidos.

La cantante quien se ha mantenido lejos de los escenarios desde hace siete años decidió cantar los éxitos de su carrera en solitario. Durante el espectáculo de Medio Tiempo sólo se apoyó de un grupo de bailarines que siguió su música con movidas coreografías.

Rihanna dio un espectáculo de alrededor de 15 minutos en los que deleitó con canciones como "Diamonds", "Umbrella", "Bitch Better Have My Money", "We Found Love", entre otros de los éxitos de su carrera.