Famosos dan el último adiós a Rosita Pelayo

Rosita Pelayo falleció hoy 16 de diciembre tras una ardua lucha contra el cáncer de colon diagnosticado a mediados de este año. La actriz, conocida por su participación en series juveniles como Cachún cachún ra ra!!, El pecado de Oyuki y "La fea más bella", fue ingresada al hospital de emergencia esta semana debido a complicaciones de salud.

A lo largo del año, la multifacética artista se sometió a diversas intervenciones quirúrgicas, entre las que se incluye la extracción parcial de un tumor cancerígeno en el colon. No obstante, a pesar de este proceso, se dio a conocer que los médicos identificaron la presencia de otros tres tumores en octubre, lo que la llevaba a contemplar la posibilidad de someterse a una nueva operación.

Respecto a su más reciente hospitalización en la Ciudad de México, según informó la periodista Mónica Castañeda, fue provocada por una reacción secundaria a las quimioterapias a las que se sometió en los últimos tres meses.

"Desafortunadamente, el tratamiento desencadenó una fuerte deshidratación, lo que motivó su ingreso al hospital", explicó Castañeda.

Un amigo cercano de la actriz también comentó en entrevista con "Ventaneando" que la colostomía de Rosita, una abertura abdominal necesaria debido a problemas en el funcionamiento del colon, se llenó de sangre, generando alarma. Por ello, junto a la persona que la cuida en casa, decidieron llevarla con el especialista.

Aunque la actriz no perdió su buen humor ante la vida, se dijo que se encontraba débil. Los médicos explicaron que posiblemente sufrió afectaciones en una úlcera, presentando una deshidratación significativa y anemia. Pero aún estaba en observación para determinar su estado.

Ahora, tras el trágico suceso, colegas de Pelayo como Eduardo España, Raquel Garza y Sylvia Pasquel expresaron sus condolencias en redes sociales y recordaron la trayectoria de la intérprete.

Rosita Pelayo quería recuperarse antes del 2024

La famosa estaría por cumplir 64 años el próximo martes 19. En una entrevista con EL UNIVERSAL, publicada a principios de este mes, Rosita compartió sus esperanzas de mejorar pronto y expresó su deseo de no enfrentar una vejez más difícil de lo que ya experimenta. Haciendo hincapié en los desafíos: "Duele hacerse viejo, no funcionas igual, tu mente ya está en otras cosas, la gente se desespera, para mí pensar en la vejez sí es complicado", dijo.

Además, reveló su incomodidad ante las restricciones alimenticias impuestas por su padecimiento: "Es lo único que sufro, ah, y no tomar café".

En medio de estas dificultades, compartió un momento alentador cuando su oncóloga la felicitó. La médica le aseguró que su organismo se mantenía en condiciones casi idénticas a las de una quinceañera, un elogio que la llenó de alegría.

"Me pareció muy lindo, porque hasta el momento no me ha afectado la quimioterapia y mis análisis salieron de 10", continuó entonces.