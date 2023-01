Familiares informan en redes fallecimiento de Dayan

a tarde del lunes, familiares y amigos de Dayan Yamil Favela Quiñones informaron sobre su muerte, luego de varias horas del hallazgo del cuerpo de una mujer en un municipio de La Laguna de Coahuila.

La mujer de 34 años, se encontraba desaparecida desde el pasado miércoles 11 de enero, luego de salir del trabajo, en la zona industrial de Gómez Palacio. Fue alrededor de las 18:00 horas de ayer lunes que comenzaron a viralizarse publicaciones de familiares y conocidos informando su deceso. De igual forma, compartieron a través de una página de Facebook, donde informaban sobre cualquier novedad del caso, sus condolencias y agradecimiento a la sociedad por el apoyo.

"Vuela tan alto como puedas, porque ahora eres un ángel y gozas de vida eterna al lado de Dios", fue uno de los mensajes compartidos en la página Ni una menos: Nos falta Dayan.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a cargo de la investigación del cuerpo, no ha confirmado que se trata de ella.

De igual forma, extraoficialmente las autoridades de Durango, donde se reportó la desaparición, explicaron que será la Fiscalía de Coahuila la que confirme la muerte.

SU DESAPARICIÓN

La noche del miércoles 11 de enero, Dayan le envío un mensaje de texto a su esposo alrededor de las 23:40 horas, avisándole que acababa de salir de su trabajo y ya se dirigía a su casa, ubicada en el municipio de Torreón, sin embargo nunca llegó.

Cuando David, el esposo de Dayan se despertó al siguiente día y se percató que no había llegado durante la noche, fue a buscarla a su lugar de trabajo, en donde le mostraron que la mujer había salido desde las 21:00 horas de la planta, así lo contó Nadia Favela, hermana de la víctima.

Con anterioridad, la hermana de Dayan declaró que los mensajes que le llegaron a David no parecían de su hermana, además aseguró que la relación que había con Dayan y su familia era muy cercana, por lo que dudaba que se hubiera ido por decisión propia, sin decir nada.

"Ella no tiene horario de salida, mi cuñado tuvo comunicación con ella todo el día, pero le comenta como a las 11:40 pm que apenas va a salir de la planta, y hasta las 12:20 am, ella deja de contestarle el teléfono, pese a que David le insistió, en la mañana que se despierta ve que no llegó y va a buscarla al trabajo… en la planta nos proporcionaron un video donde mi hermana salió a las 21:00 horas, pero viendo los mensajes, sí están raros y no sabemos si ella los escribió".