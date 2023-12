Familia de Octavio Ocaña denuncia amenazas de familiares de expolicía

Ana Lucía, la madre de Octavio Ocaña, recibió amenazas por quienes serían familiares del expolicía, Leopoldo Azuara, declarado culpable por el asesinato del actor.

De acuerdo con Bertha, la hermana del intérprete de "Benito Rivers", unas personas se acercaron a su madre este jueves.

La señora Ocaña fue amedrentada mientras se realizaba la audiencia del fallo por el que el expolicía fue condenado por homicidio doloso y abuso de autoridad. El actor murió el 21 de octubre de 2021 por un disparo de arma de fuego del agente mexiquense.

Aunque esta noticia dio un poco de tranquilidad a la familia del histrión, su madre se encontró con amenazas presuntamente de parientes del expolicía, así lo dijo Bertha Ocaña en un encuentro con medios de comunicación.

"Se atrevieron a amenazar a mi mamá aquí afuera de este penal, de estos juzgados; no les tenemos el más mínimo miedo y que sí, si somos muy chingones, por supuesto que lo somos y no me interesan en absoluto sus amenazas, que se atrevan a buscarnos y a darnos las caras", señaló.

La joven agregó que los familiares están enojados por la sentencia, sin embargo, no les interesa su reacción y a ellos solo les da tranquilidad que se hizo justicia por la muerte de Octavio.

"Mi mamá sale un momento del auto y me dice que parece ser que su esposa o su hija o no sé quién (de Leopoldo) se atrevió a decirle: 'señora Ocaña, ¿muy chin, muy chin?, nosotros también somos muy chin***, somos familiares de Leopoldo, ¿cómo ven?'", agregó.

La madre del actor agradeció a Dios, a los abogados y los medios de comunicación por el apoyo que han recibido. Expresó que su hijo nunca fue un delincuente, solo fue un joven que se dedicó a hacer felices a millones de personas.

Bertha comentó que espera que no se olvide que Gerardo Rodríguez García, otro expolicía involucrado en el asesinato, sigue libre, pese a que tiene una orden de detención de la Interpol. Todavía se desconoce el tiempo que permanecerá Leopoldo Azuara en la cárcel.