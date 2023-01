Familia de Carmen agradece tributo

El pasado lunes por la mañana, autoridades municipales y estatales inauguraron una plaza en honor a Carmen Salinas en la Colonia La Merced 2. En el evento, también figuraron Monserrat Olivier, Héctor Ramírez "Rosa Concha", Yolanda y Marilé Andrade.

El Siglo de Torreón charló con Gustavo Briones, sobrino de Carmelita. Él comentó que sí le avisaron, pero no pudo venir. "Si me avisaron, pero apenas la semana pasada y no me fue posible ir, sin embargo, estuvo presente familia representando a mi querida tía", comentó.

Para Briones, el que se haya inaugurado esa plaza ha dado felicidad a toda la familia Salinas Lozano.

"Pues es un orgullo porque mi tía siempre ponía en alto su tierra y estamos agradecidos con las autoridades por este bello homenaje", sostuvo.

Recién se dio a conocer que el mural será corregido, ya que recibió algunas críticas por su estética. Fue pintado por jóvenes mediante el área de Prevención del Delito.

El viernes 9 de diciembre de 2022, se ofició una misa en honor a Carmen precedida por el padre José de Jesús Aguilar en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, localizada en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México. "El Defensor de la Comunidad" estuvo presente en la eucaristía.

En esa ocasión, Gustavo mencionó que Carmelita será difícil de olvidar y es que además de contar con una larga trayectoria profesional, la lagunera se caracterizó por su buen corazón.

"Carmen sembró muchísimo cariño. Agradezco bastante que sigue en los corazones de muchas personas. Carmen siempre ayudaba sin fijarse quién era y si estaba en sus posibilidades le echaba la mano".

La noche del 9 de diciembre de 2021 transcurría con calma, hasta que las redes sociales se inundaron de una terrible noticia para México que afectaría mucho más a la Comarca Lagunera.

Tras haber sufrido un derrame cerebral el 11 de noviembre, Carmen Salinas murió, pero su legado permanecerá por siempre mientras su familia, sus colegas, sus seguidores y por supuesto, sus paisanos de La Laguna, no la olviden.