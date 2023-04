Faltan médicos radiólogos especialistas en cáncer de mama en México

En México hay un déficit de médicos radiólogos con alta especialidad en cáncer de mama, por lo que es difícil habilitar Centros de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama en comunidades muy alejadas.

Esto aunado a que en algunas zonas hay problemas con la energía eléctrica, señaló Anel Arellano Tejeda, jefa del departamento de Cáncer de Mama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a nivel nacional.

"Los mismos médicos especialistas no los podemos mandar tan lejos porque no tenemos suficientes, médicos radiólogos no existen más de uno por cada 200 mil habitantes y con la alta especialidad en mama, menos. Todavía somos muy pocos los médicos que nos dedicamos al diagnóstico oportuno de cáncer de mama", expresó. Comentó que son muy pocos médicos radiólogos los que hacen un año más en Alta especialidad en mama.

"Nos llaman después a hacer un Consejo Mexicano de Radiología para poder estar certificados para hacer esta actividad. Llamamos mucho a que solamente los médicos realmente capacitados para hacer este diagnóstico lo hagan, hay muchos médicos Ultrasonografistas que no tienen la capacidad, que están en laboratorios privados y no tienen la preparación médica para hacerlos y están subdiagnosticando el cáncer de mama, es muy delicado, no están regulados ese tipo de médicos Ultrasonografistas", añadió.

Arellano Tejeda comentó que tomando en cuenta la tasa de morbimortalidad de cáncer de mama en nuestro país "estamos muy deficientes en médicos radiólogos especialistas en mama".

En México, en 2020, el cáncer de mama fue la enfermedad más frecuente (15.3 %) y la primera causa de muerte en mujeres, con un estimado de 29 mil 929 nuevos casos y siete mil 931 muertes con una tasa de incidencia de 40.5 y de mortalidad de 10.6 por 100 mil.

Lo anterior se dio a conocer en la reciente visita que hizo la jefa del departamento de Cáncer de Mama del ISSSTE al Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" de Torreón para inaugurar el Centro de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (CDDCM-T). Es el quinto en el país y forma parte de la estrategia de prevención y fortalecimiento de la atención temprana de esta enfermedad, principal causa de mortalidad en las mujeres.

Una de las características fundamentales de estos centros es que son atendidos únicamente por radiólogos con alta especialidad en mama y técnicos radiólogos que puedan realizar las proyecciones más sencillas sin lastimar a las pacientes. El CDDCM-T cuenta con un mastógrafo digital con Estereotaxia y un ultrasonido con características técnicas para ultrasonido mamario.