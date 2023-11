'Falta infraestructura inclusiva en penal de RA'

Aún cuando en el penal de Ramos Arizpe varios reclusos con capacidades diferentes purgan condenas, el centro carece de infraestructura para atenderlos, tal es el caso de un interno que es sordomudo, quien hasta el momento no ha tenido acceso a un proceso justo, debido a que no se cuenta con personal especializado.

Lo anterior fue denunciado por Roberto Salazar, quien tiene un familiar interno en el penal federal.

Informó que fue hace un mes que un joven que es sordo y mudo de nacimiento, fue ingresado a este centro, no obstante, relató que desde su ingresó, no ha tenido acceso a una defensa justa, toda vez que no se cuentan con defensores de oficio especializados en la materia.

Relató que el hombre de 23 años de edad fue detenido por posesión de narcóticos en el municipio de Ramos Arizpe.

"El hermano del joven le ocultó una cantidad importante de droga en su mochila, pero cuando salieron se toparon con elementos estatales que les marcaron el alto y su hermano se echó a correr", dijo.

Señaló que la forma de comunicarse del interno es a base de señas, pero los custodios desconocen el lenguaje de señas.

"Él se comunica a puras señas con los custodios, pero no le entienden; no cuenta con abogado, ni familia, pues su madre falleció cuando lo ingresaron. Además no puede llamar por teléfono a conocidos porque no habla", dijo.

Manifestó que la única forma de comunicarse con los demás es a través de la escritura.

Por otro lado, denunció que los custodios tienen un denigrante trato con los familiares de los reos, a los cuales se les exige ir de ciertos colores, cierto tipo de ropa, así como de zapatos para poder ingresar, no obstante, pese a que la mayoría cumple con las reglas, a muchos los hacen esperar horas o los regresan pese a que hayan viajado desde otro estado.

Resaltó que entre otras situaciones, los custodios roban el dinero que les dejan los familiares a los internos.

"A veces hasta por un pequeño error que tengas en la ropa ya sea un color extra, ya no te dejan pasar. Los custodios son muy déspotas con las hermanas y esposas de los reos, además que ellos se encargan de hacerles las revisiones corporales cuando deberían ser las custodias", señaló.

Fue en abril del 2023 que la Comisión Nacional de Derechos (CNDH) emitió una recomendación a Coahuila y otros cuatro estados por violaciones a los derechos humanos de internos en los penales federales por mantenerlos incomunicados y con la prohibición de visitas.