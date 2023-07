Fallece Richard Cabello, joven cantante lagunero

El género del rap y la cultura de hip hop de la Comarca Lagunera se encuentra de luto.

Este martes, trascendió la noticia de que el joven Ricardo "Richard" Cabello dejó de existir.

Cabello destacó en dicho género musical como cantante y autor, a la par que hacía otras actividades. En YouTube deja videos oficiales de temas como Jamás entenderán y Dulce dolor.

Amigos, colegas y familiares han lamentado en redes sociales la partida de Ricardo.

"Hoy me llegó una noticia que me hizo ponerme a pensar demasiado en lo corta que es esta vida, no hace mucho conocí a Richard Cabello, pero lo poco que conocí de él es que era una buena persona y que siempre intento salir adelante con sus pequeños o grandes emprendimientos, lo conocí por música y nos quedaremos siempre con esto que nos ayudará a recordarte como fuiste, Te mando un abrazo muy fuerte hasta el cielo y espero de corazón que tu familia esté bien. Nos vemos pronto", posteó un productor musical.

Ricardo dejó dos hijos y una familia que tendrán que enfrentar esta inesperada partida.