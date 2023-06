Fallece el mexicano Sergio Calderón, actor de Piratas del Caribe

El actor mexicano Sergio Calderón falleció a los 77 años, luego de que su familia reportara que su deceso, ocurrido este miércoles, se debió a causas naturales, sin embargo, una fuente estadounidense publicó que había sido hospitalizado recientemente por una neumonía. Desde que la noticia se dio a conocer, durante la medianoche, ya son cientos de seguidores que lamentaron la partida del inolvidable capitán Villanueva en "Piratas del Caribe".

Este jueves se dio a conocer la muerte de Sergio Calderón, actor de origen mexicano que labró su carrera en Hollywood por, alrededor de 60 años, pues desde muy chico supo que quería dedicarse a la actuación después de participar en un recital de poesía, por lo que consiguió sus primeros papeles cuando todavía era muy joven. De hecho, el originario de Coatlán del Río, Morelos, se mudó a la Ciudad de México a la corta edad de 10 años, en búsqueda de prepararse en la disciplina que tanto le apasionaba.

Y en la década de 1970, obtuvo su primera aparición en cine, en la cinta de Pancho Kohner "The bridge in the jungle", donde compartió créditos con actores de renombre como Katy Jurado y Enrique Lucero pero, al poco tiempo, Calderón tomó la decisión de mudarse a Los Angeles, tras obtener la acreditación del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), gracias a su aparición en la serie "The In-Laws".

A partir de ahí, el actor apareció en más de 40 películas de Hollywood, en su mayoría, interpretando villanos caracterizados con ayuda de caracterizaciones que adaptaran su apariencia; unas de sus apariciones más recordadas por el público fueron en "Piratas del Caribe: En el fin del mundo" y "Hombres de negro", en las que dio vida a el capitán Villanueva y "La cabeza de un palo" de un extraterrestre, respectivamente.

De hecho, pocas semanas antes de su deceso, don Sergio concedió una entrevista a "Los Angeles Times" en la que confiaba que los personajes que más le apasionaba interpretar se trataban de villanos, pese a que eso produjera que amantes del cine lo detuviera en la calle, para hacerle saber el odio que le inspiraban cuando lo veían actuar despiadadamente en la pantalla.

"Me encanta interpretar ese tipo de personajes, porque la gente realmente me odia; me dicen en las calles cuánto me odian, pero para mí, ese es mi éxito. Porque eso significa que pude convencer a la gente con lo que hice", dijo.

En esa misma entrevista, el actor mexicano recordó un conmovedor encuentro que tuvo con una espectadora, quien le indicó que una de sus interpretaciones, en la película "¿Has visto a mi hijo?" -a diferencia de todos los comentarios que había recibido de la audiencia antes- la había llevado al borde de las lágrimas, hecho que le hizo revalorar su trabajo y su papel dentro de la profesión.

"Si puedo hacerlos llorar y puedo hacerlos reír, entonces tal vez sea un buen actor", dijo.

La última publicación que realizó en su cuenta de Instagram data de inicios de agosto, época en la que publicó una imagen de la serie "The Resort", en la que tuvo una aparición y de la cual se dijo sentir muy orgulloso. Habitualmente, don Sergio utilizaba sus redes sociales para mostrar fotografías de sus más grandes proyectos, acompañadas de largas narraciones acerca de los recuerdos que guardaba de los rodajes y actores con los que tuvo la oportunidad de trabajar.