Fallece el empresario y activista mexicano Alejandro Martí

Alejandro Martí, activista y empresario fundador de la tienda de deportes “Martí”, así como presidente de la Organización México SOS, falleció esta tarde a los 73 años. El deceso de Martí fue confirmado con fuentes empresariales.

Este empresario cobró relevancia hace 15 años, tras el secuestro y asesinato de su hijo adolescente que derivó en reclamos hacia el gobierno en materia de seguridad.

'SI NO PUEDEN, RENUNCIEN'

El caso de Alejandro Martí se remonta al 4 de junio de 2008, cuando miembros de la organización delictiva "La Flor" secuestraron a su hijo Fernando Martí, de 14 años, en la colonia Jardines del Pedregal mientras se dirigía a su secundaria en la Ciudad de México.

Los familiares del menor hicieron un pago de 6 millones de dólares para su rescate. Sin embargo, 53 días más tarde su cuerpo sin vida fue encontrado en la cajuela de un auto abandonado y con reporte de robo en Coyoacán.

Tras el incidente, Alejandro Martí fundó México S.O.S, ONG con el objetivo de poner un alto a la inseguridad en el país, y también emitió un reclamo a las autoridades, a quienes exhortó a trabajar contra la inseguridad y luchar por abatir la impunidad y la corrupción.

"Si no pueden, renuncien", dijo durante un acto del Consejo Nacional de Seguridad Pública. "No sigamos usando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, porque eso también es corrupción".