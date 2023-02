Fallan en Simas Rural filtros antiarsénico

Los filtros para la remoción de arsénico que se colocaron en los pozos del Simas Rural no funcionan debido a la falta de mantenimiento y los costos operativos.

El director técnico de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de Coahuila, Enrique Salazar Rodríguez, explicó que son tres los filtros antiarsénico que se instalaron en pozos de este organismo intermunicipal pero por diferentes factores no están en operación, ya que los costos energéticos son muy elevados, los gastos operativos, a lo que se suma que la gente no paga el agua.

En este sentido, dijo que la gente en sectores que toca a los pozos como La Unión y Granada, reciben agua con cloración pero no con filtración, por lo que no es apta para ingerir, y no cumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM) de salud, que establece un límite máximo permitido de arsénico de 0.025 miligramos por litro.

No obstante, indicó que la mayoría de la gente ya no acostumbra tomar agua del grifo, sino que compra purificada o tiene su garrafón.

El funcionario dijo que son 29 filtros en total los que se instalaron en el sexenio federal anterior y que los que están en los pozos del Simas Torreón sí están funcionando adecuadamente.

Antonio Nerio Maltos, director general de CEAS, señaló que los sistemas municipales tienen una optimización de la operación en los filtros antiarsénico, pues son los responsables de inyectar a la red esta agua que cumpla con los parámetros aceptables para el consumo humano.

Salazar Rodríguez refirió que son 90 pozos en el área urbana, que corresponden al Simas Torreón, aunque no todos cuentan con filtro, pues no todos los requieren, mientras que en el Simas Rural son 18.

"Los filtros que se tienen en el Simas Rural en Torreón están en stand by, de momento no pasan por el proceso de filtración sino que se hace un bypass, los que tiene el Simas Torreón sí tienen un mantenimiento más continuo", comentó.

El director técnico del CEAS señaló que ha faltado mantenimiento en el cambio de arena sílica, entre otros movimientos que se requieren en los dispositivos.

"El agua ha ido degradando su calidad y se ha ido incrementando el arsénico pero es una situación que desde hace muchos años se está padeciendo, la mayor parte de la gente no toma agua de la llave, toma agua de garrafón o de botellón, pero ya viene Agua Saludable", expresó.

El funcionario dijo que el agua de la presa Francisco Zarco, considerada en el proyecto federal de Agua Saludable, no está libre de arsénico, pero indicó que estará por debajo de la norma, que para este año en Torreón ya será de 0.010 miligramos por litro, de acuerdo a la actualización que se hizo en el marco normativo federal.

