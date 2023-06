Faitelson pretende cuestionar a Ricardo Salinas sobre su labor en el futbol mexicano

Vaya que estuvo fuerte la discusión que tuvieron el periodista David Faitelson y el empresario Ricardo Salinas Pliego, donde claro, el tema fue la Selección Mexicana.

Todo comenzó con una publicación del conductor de ESPN donde le contestó al dueño de TV Azteca: "Me sorprende, Don Ricardo Salinas que, siendo usted tan inteligente y brillante, no entienda que la baja de nivel del futbolista mexicano es la consecuencia directa de las decisiones de ustedes, los dueños de clubes… Por favor, póngale un poco de cabecita".

Faitelson citó un tuit en el que Salinas había puesto: "Si claro, lo que ustedes digan… nada más que de ahora en adelante ya no me van a poder culpar de los resultados. Aunque ustedes los pendejos siempre encuentran la forma de culpar a otros de lo que evidentemente es responsabilidad de los que están en la cancha".

La respuesta de David no le pareció nada al también propietario del Mazatlán FC, quien escribió un largo texto en el que le dejó algunos recaditos a Faitelson:

"Por eso… entonces tú aseguras que yo tenía el control de la selección y que me lo quitaron, entonces ya no vas a estar jodiendo con eso, yo te propuse (en un tweet pasado) que me dieras la fórmula mágica y no contestaste nada, entonces…

"Yo no soy el único dueño, pero soy al que más mencionas con tus afirmaciones falsas… entiendo que tu trabajo que es generar polémica y ganar dinero, pero según tu publicación y afirmación de hoy ya le vas a parar, porque si no, me voy a ver en la penosa necesidad de pedirte que me compruebes tus dichos.

"Ahora déjame decirte que yo si tengo pruebas sólidas de que mucho de lo que declaras son mentiras, no se te olvide que con mentiras y falsedades NO SE VALE, tienes todo el derecho de decir lo que estás seguro que es, pero no lo que tú piensas que es. Abrazo David".

El comunicador, luego del fuerte mensaje de Salinas, agregó: "Don Ricardo Salinas. Yo lo único que dije es que usted está muy de cerca de su socio -así lo ha llamado usted mismo- Alejandro Irarragorri y que ese socio suyo sí parece muy comprometido con la decisión de haber nombrado a Diego Cocca como entrenador de la selección mexicana.

"Le he insistido, una y otra vez, que nos sentemos a platicar para que me aclare y, sobre todo, le aclare a los aficionados que hace usted en el y por el futbol... Y si acudo a usted es porque, le repito, hay pocos dueños de clubes con su inteligencia y brillantez. Abrazo".