Facilita IMSS pagos por incapacidades

Con el propósito de facilitar a la población asegurada el cobro de la incapacidad ante la eventualidad de una enfermedad o accidente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila, exhorta a realizar el registro de la cuenta clabe bancaria estandarizada (CLABE) para el pago del subsidio.

Delia Maricela Ramírez Rangel, jefa de oficina de Subsidio y Ayudas en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en esta entidad, dio a conocer los documentos necesarios para hacer efectiva esta modalidad.

La persona interesada, debe acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción y presentar en ventanilla de Prestaciones Económicas lo siguiente: documento oficial con Número de Seguridad Social (NSS); estado de cuenta con nombre y cuenta CLABE interbancaria (no mayor a tres meses de antigüedad); original y copia de la credencial del INE vigente por ambos lados o pasaporte; Clave Única de Registro Poblacional (CURP); correo electrónico y número de contacto.

La funcionaria subrayó que este trámite debe realizarlo estrictamente el asegurado, y que lo óptimo es no esperar a estar enfermo o en condiciones que ameriten reposo para hacerlo, sino realizarlo con oportunidad para que cuando la persona requiera el dinero correspondiente al subsidio, se deposite de manera directa en su cuenta de banco.

Ramírez Rangel detalló que es importante notificar con oportunidad ante el IMSS sobre algún cambio en la cuenta registrada, toda vez que de ser cambiada o deshabilitada, el usuario no podrá disponer del subsidio.

"Este trámite lo pueden realizar aunque no tengan una incapacidad expedida, además, cuando realicen el registro es por única ocasión, no se tiene que registrar cada vez que se le expide una incapacidad. Es importante mencionar que si la cuenta se da de baja o queda bloqueada o ya no la están utilizando deben informar al departamento de Prestaciones Económicas para el cambio de la cuenta y no se dirija ningún pago a la tarjeta que está registrada", explicó.

La derechohabiencia que esté interesada en realizar este trámite, puede solicitar más información en el número 844 415 5719 o bien, en los módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente.