Fabrican carbón ecológico que no emite CO2

Un duranguense logró fabricar lo que aseguró se trata de un carbón ecológico y sustentable sin talar árboles, no emite humo (CO2) y genera hasta el triple de calor que el convencional, sin embargo, su fabricante aseguró enfrentar acoso por parte del personal de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente porque no les quiso pasar la receta de su fabricación.

Juan Manuel Covarrubias Rodríguez tiene 13 años trabajando en este proyecto que le nació de una simple idea y poco a poco empezó a buscar los materiales adecuados para lograrlo.

Hace cinco años encontró en la cascara de coco la forma de lograr hacer el carbón que había soñado.

Esta cascara de coco la combina con otros elementos, pero ninguno de ellos es producto de algún árbol.

LOGRÓ LO QUE QUERÍA

"No se tienen que talar árboles para lograr el carbón que diseñé, no se necesita deforestar más el planeta, yo obtengo la cáscara del coco de la basura, son desechos que yo aprovecho y que combino para lograr lo que hasta ahora creo que ha sido un éxito", comentó Juan Manuel.

Reconoció que cuando empezó con este proyecto, todos los carbones que hacía emitían mucho humo, incluso los primeros que hizo con la cascara de coco.

Pero poco a poco fue perfeccionando su mezcla y cuando vio que empezó a bajar el humo de su carbón, se entusiasmó y no descansó hasta lograrlo, "tenemos cinco años con el proceso de prueba y error", comentó.

Este carbón puede sustituir fácilmente al carbón vegetal no solo porque general mayor calor y con mayor duración, sino que emite un olor agradable y los alimentos saben mejor.

En estos momentos, Juan Manuel aseguró que su carbón no genera humo, es decir, dióxido de carbono, el único humo que llega a emitir es en el encendido, cuando se prende el ocote.

"Ese encendido, esa combustión inicial es la que genera humo, pero ya estando prendido uno de los carbones, no hay humo, ni cuando se agregan los demás carbones, éstos ya prenden si generar humo y de inmediato se empieza a sentir el calor que genera", comentó.

Hasta el momento, el único combustible que genera menos dióxido de carbono es el gas, el carbón es el combustible fósil que emite más CO2 (el principal gas de efecto invernadero).

De acuerdo a los datos que él tiene en su registro, el carbón que él diseñó llega a generar hasta tres veces más temperatura que el carbón vegetal y una mayor duración. Explicó que ya su carbón está perfeccionado y listo para su comercialización porque ya registró su proyecto y su marca, "digamos que ya es marca registrada", agregó. Dejó en claro que él ha probado la calidad de su carbón con el vegetal en cuestiones sencillas y comunes para la ciudadanía.

No contamina, genera más calor y dura más.

"Tres kilos de este carbón ecológico dura para preparar más de 13 kilos de carne; y para esa cantidad, el carbón vegetal se necesita mucho más", comentó.

Al ser cuestionado si se siente contento por ello, dijo que no del todo, porque en todo este proceso no ha dejado de sufrir el acoso de parte de trabajadores de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango.

Covarrubias Rodríguez narró que siempre creyó que lo más difícil era generar el carbón, para lo cual se tardó 13 años y que, de aquí en adelante, todo sería mejor, pero... "creo que me equivoque".

Juan Manuel platicó que las cosas empezaron a presentar dificultades hace cuatro meses cuando los inspectores de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente se enteraron de este proyecto.

Al principio vieron el carbón y les llamó la atención y le pidieron a Juan Manuel que les diera santo y seña de cómo lo fabricaba.

EL ACOSO INICIÓ AL PRESENTAR EL PROYECTO

"Como yo no tenía todavía nada de marca registrada pues yo no les quise decir nada de mi proceso de fabricación, pero a partir de ahí han hecho de todo para obstaculizarme", comentó.

Los trabajadores de la Secretaría mencionada le han llegado a clausurar su maquinaria para elaborar el carbón, e incluso trataron de llevársela, pero él no se dejó.

"Son dos personas quienes me pidieron la formula e incluso me dijeron que hiciéramos equipo, y como me negué, son 13 años de trabajar solo y ahora que ya está si quieren hacer equipo, pues me manda inspectores cada rato.

"Dicen que es la gente la que se queja, que no quiere que yo trabaje en este lugar que porque hago mucho ruido y cuando han venido me traen gente de otros lados", comentó.

Incluso señaló que él tiene más de 13 años trabajando en el mismo lugar en la colonia Azcapotzalco y jamás ha existido queja de los vecinos en su contra, curiosamente sí en los últimos meses, desde que les dijo que no a los trabajadores de la SRNyMA.

En contra parte, los inspectores de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, hoy Policía Ambiental, ellos le han ayudado con algunos trámites de toda índole para que continúe con su proyecto.

El problema es que ahora que él quiere salir a dar a conocer su producto, la gente de la SRNyMA lo están obstaculizando por lo que él asegura es un "capricho" de dos personas. Reconoció que él no ha dialogado con Claudia Hernández, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y que sabe que ella no está enterada de la situación, por lo que busca una reunión con ella para que la dejen en paz.

RESPUESTA DE LA SRNYMA

Se intentó dialogar con Claudia Hernández Espino, titular de la SRNyMA, por agenda fue difícil dialogar con ella, pero de la misma Secretaría reconocieron que hace cinco meses les presentaron este proyecto que parecía muy interesante por tratarse de un carbón ecológico que no emite CO2.

Pero que también les llegó un par de meses después quejas de vecinos que también se atienden, pero van a buscarle una solución al problema.

KILOS

El creador del carbón asegura que con tres kilos se pueden asar hasta 13 kilos de carne.