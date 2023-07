Fabián Herrera Luévanos, joven talento de la percusión lagunera

Cuando era pequeño, Fabián Herrera Luévanos hojeaba un ejemplar de El Tecolotito donde se entrevistaba a un baterista. Leer ese artículo le provocó una inquietud musical que desarrolló gracias al apoyo de sus padres.

Actualmente radicado en Puebla, donde cursa la licenciatura en Música Clásica con especialidad en Percusión, dentro del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca (ISMEA), el joven visita La Laguna tras vivir la experiencia de una gira en Suiza.

En una anterior ocasión, Fabián comentó que otro de sus primeros encuentros con la música sucedió cuando tenía 13 años edad. Entonces se encontró solo en un salón de clases donde habitaba un piano. Gracias a su instinto comenzó a ejecutar el instrumento y viajó por sus sonoridades, para después ingresar al Centro de Iniciación Artística Pilar Rioja y comenzar su andar con la Orquesta Juvenil Salvador Jalife.

Tras buscar estudiar profesionalmente en Ciudad de México, el destino le mostró una oportunidad en Puebla para inscribirse al ISMEA. El músico vive en esa ciudad desde 2016 y actualmente se encuentra a una semana de titularse.

Travesía

Con 25 años de edad, Fabián voló a Ginebra, Suiza, el pasado 8 de junio. Junto a un grupo compuesto por 23 músicos mexicanos, siendo el único lagunero. En total fueron 13 días de gira. La primera presentación se realizó en la Salle des Fêtes de Thônes, junto a la orquesta suiza Les Trois Chênes. El percusionista mostró dotes en instrumentos como el tambor o platillos.

“Tocamos varias piezas de América Latina y de México: Danzón de Arturo Márquez, Huapango de Moncayo, Estancias de Alberto Ginastera, incluso piezas populares como el Son de la negra y El sinaloense. También tocamos el repertorio europeo: Vivaldi, Paganini”.

Herrera Luévanos comparte que el viaje lo nutrió en demasía. Indicó que los mexicanos son bien recibidos en otras latitudes del orbe. Esto lo atribuye a la pasión y el entusiasmo que en México se le imprime a la música. “En otros lugares a lo mejor sí hay amor por la música, pero no hay esa demostración de pasión y de efusividad”.

“Estoy impactado y ahorita no sé cómo traducirlo, pero quiero generar un impacto y buscar que haya algo parecido en México. Por ejemplo, simplemente la difusión de cultura, a programas y demás”.

Futuro

En su carrera musical, el lagunero afirma que desea seguir varios caminos al mismo tiempo, donde pueda continuar con la experimentación en las percusiones y llevar a límite este tipo de instrumentos. Destaca la influencia de compositores como el francés Héctor Berlioz o el mexicano Silvestre Revueltas, quienes en sus partituras prestaron profunda atención a esta sección.

“Siento que no es algo muy explotado. En general, creo que el violín y el piano tienen siglos explotándose, pero las percusiones no mucho y hay mucho potencial en ello que no está expandido, ni en México ni en el mundo. Me gustaría explotar ese potencial”.

Explica que las percusiones poseen múltiples ramas como la percusión clásica o la percusión del mundo (que responde a la música popular como la cumbia o el danzón), la percusión contemporánea, entre otras. “Me gustaría incluso, en un futuro, hacer un festival de percusiones aquí en Torreón”.

Sus exploraciones implican buscar nuevos sonidos en los instrumentos que emplea, también acude al nicho filosófico de explorarse a sí mismo para después plasmar esa travesía interna en la música. Su visión implica un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo.

“Lo que hago es tomar inspiración de cualquier cosa. Yo no soy así de que ‘solo en el gran compositor’. Si veo un señor tocando en la esquina y aunque sea lo que yo ya toco, veo cómo agarra las baquetas, cómo canta y a lo mejor tiene algo que le pueda aprender. Trato de tomar influencias de todo lo que veo”.

Por tal motivo, expresó que uno de sus objetivos es retornar a Europa y continuar con la adquisición de conocimiento y experiencia, tanto a nivel musical como profesional.

“Quedé tan impactado que quiero regresar. Estoy haciendo mis planes para ver y regresar, a hacer algo más, porque también fuimos bien recibidos. Entonces, sé que hay un puente para seguir haciendo cosas”.

Así mismo, aprovechó para enviar un mensaje para quienes dudan de entregarse a la música o ejecutar algún instrumento.

“Me gustaría decirle que luche por ello, que si se puede, que trabaje no solo duro, sino con inteligencia, que aproveche las oportunidades”.