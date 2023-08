Fabián Chávez revela la verdadera razón por la que Belinda abandonó Cómplices al rescate

En el programa de YouTube, La entrevista con Yordi Rosado, varias exestrellas infantiles hicieron fuertes revelaciones sobre su trabajo en telenovelas del ahora extinto Televisa Niños.

La transmisión contó con Daniela Luján, Martín Ricca, Yurem Rojas, Violeta Isfel y Fabián Chávez, quienes se reencuentran como parte del 2000 x Siempre, gira reúne a las estrellas de varios melodramas de la barra infantil que marcaron a toda una generación como Amigos x Siempre, Cómplices al rescate y Atrevete a Soñar, por mencionar algunas.

Lo que más llamó la atención de la entrevista, fueron las declaraciones del actor Fabián Chávez, quien era el protagonista de Cómplices al rescate junto a Belinda, hasta que luego fue desplazado por Martín Ricca, quien se sumó a la trama tras la llegada Daniela Luján como reemplazo de "la princesa del pop latino" en los personajes de las gemelas Mariana y Silvana.

Primero, Daniela confesó que en un principio ella pensó que la productora Rosy Ocampo le iba a dar el protagónico a ella tras el éxito de El Diario de Daniela; sin embargo, no fue así, ya que luego se enteró de que el personaje se lo quedó Belinda. Al final, Daniela sí pudo dar vida a Mariana y Silavana, puesto que la intérprete de Dopamina abandonó la telenovela por compromisos laborales.

"Me dijeron, tenemos esta situación: la telenovela se alargó, entonces Belinda ya no puede estar, necesitamos sacar el último cachito de la telenovela, entonces como se va a hacer este cambio necesitamos que se incorpore Martín (Ricca", dijo Daniela. "Yo tenía 14 años y amo trabajar, yo dije va; y así ese viernes directo a diseño de imagen y todo el domingo grabar el disco y el lunes empezar", agregó.

Sin embargo, Chávez, quien era co-protagónico junto a Belinda, contó su versión, pues señaló que la telenovela se alargó, puesto que en un inicio se habían contemplado 100 episodios, pero tras el éxito los ejecutivos decidieron extender el programa, algo a lo que la familia de Belinda no accedió, pues ya habían firmado un contrato con la promotora Ocesa, en donde la intérprete de Bella Traición ofrecería varias fechas de conciertos en solitario por todo México.

"La telenovela terminaba en el capítulo número 100, o sea, hicimos 180 capítulos, cuando iba a terminar la telenovela, Rosy (Ocampo), siempre hacía la gira de las telenovelas ella; entonces, Belinda ya tenía varias telenovelas antes en donde estaba en la gira con Rosy. Quisieron aprovechar el momento para que Belinda pudiera hacer la gira sola, firma con Ocesa antes de que fuera de Televisa", señaló Fabián.

Pero eso no fue todo, ya que Chávez reveló que el equipo de Belinda trató de hacer que Fabián abandonara el melodrama también para que acompañara a la artista en la gira, pero esto representaría que Fabián perdiera trabajo en Televisa.

"Firma por cien conciertos y a mi papá le llama la mamá de Belinda y le dice queremos a Fabián con nosotros en la gira", agregó.

Al final, los papás de Fabián rechazaron la oferta y contó que desde entonces perdió contacto con Belinda.

Sin embargo, la decisión no fue del todo buena, ya que en la telenovela Cómplices al rescate, pasó de ser protagónico a ser un personaje secundario, pues la llegada de Daniela Luján supuso que desplazaran a varios personajes y colocar a nuevos "Cómplices" dentro de la trama como estelares.

"En Televisa se enteran de que yo me iba a ir con Belinda, no quisiera pensar que fue en contra mía, pero me desplazan de alguna forma del protagónico, de una forma rara del protagónico, entra Daniela y Martín", dice. Aunque aseguró que debido al compañerismo de Daniela se sintió cómodo en el melodrama a pesar de ser desplazado por él como el galán.

Fabián agregó que no tiene nada en contra de Belinda:

"No tengo nada en contra de ella ni de su familia, era una negociación de carreras", señala.