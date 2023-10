¿Ezra Miller resurgirá como Ave Fénix?

Aún se desconoce si el actor Ezra Miller ha salido de la serie de problemas en los que se ha metido en los últimos años. Al menos sus publicistas hicieron todo lo posible por limpiar el panorama en medio del estreno de "Flash" en junio de este año, el superhéroe de DC; sin embargo, ¿el público lo habrá perdonado?

Si bien es cierto que las películas de superhéroes realizadas por DC no han sido muy bien recibidas en taquilla, la propuesta para una cinta en solitario parecía ser una gran oportunidad para el joven nacido en New Jersey, pero tantas malas decisiones terminaron por hundir la cinta que ha sido considerada el peor fracaso de todos los tiempos para esta compañía.

La carrera de Miller parecía prometedora en sus inicios con cintas como We need to talk about Kevin (2011) y The perks of being a wallflower (2012) que le abrieron las puertas a proyectos más grandes y redituables como la saga de Fantastic Beasts del mundo mágico de Harry Potter y, por supuesto, su ingreso a Justice League.

Pero poco a poco comenzó a mostrar una personalidad más carismática, donde lucía looks estrafalarios y donde se reconocía a sí mismo como una persona no binaria. En fin, todo un cambio en la forma de comunicar una imagen fresca e innovadora, hasta que salió a relucir el lado oscuro de Miller, donde era fotografiado en mal estado o grabado agrediendo a jóvenes a la salida de los bares.

No pasó mucho tiempo para que llegaran las detenciones y se comenzó a especular que el actor tenía serios problemas de drogas y de alguna enfermedad mental que poco a poco fueron eclipsando su vida y su trayectoria artística.

Su participación en las cintas que le dieron mucho éxito se diluyó y su personaje en Fantastic Beasts fue casi eliminado y la cinta de "Flash" estuvo a punto de ser cancelada. Ambas franquicias arrojaron pérdidas y con ello, la carrera de Miller está a punto de extinguirse.

Con 31 años, recién cumplidos 30 de septiembre, Ezra Miller tendrá mucho trabajo por hacer si es que quiere hacer resurgir su carrera, pero el panorama no es nada alentador para él.