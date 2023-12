Extraño video de Peso Pluma desata teorías en redes: ¿inhaló algo o se abrochó las agujetas?

Extraño video del cantante Peso Pluma genera un sin fin de reacciones y especulaciones en redes sociales: ¿se estaba abrochando las agujetas o inhaló algo?

Fue a través de la plataforma de TikTok que, el usuario @fiorentino.ezequiel, compartió un polémico video donde se ve al cantante de corridos tumbados brindando un concierto, como parte de sus últimas presentaciones en Buenos Aires, Argentina.

En el breve clip, el cual ya dio vuelta por todo internet, se logra observar a Peso Pluma tras bambalinas, y, después de tomar lo que parece ser agua, el cantante de 24 años se agacha, haciendo un extraño movimiento, después, regresa al escenario como si nada hubiera ocurrido.

A pesar de que no se logra saber por qué el intérprete se agachó, cientos de teorías comenzaron a crearse en diversas plataformas, y es que mientras que algunos usuarios aseguran que Peso Pluma solo se agachó para abrocharse las agujetas de sus zapatos, otros internautas argumentan que en realidad había inhalado alguna droga.

"Qué raro. Encontraron drogándose a un artista cuyas principales canciones hablan sobre drogas y narcotráfico. No me lo esperaría jamás", "Quiero felicitarme a mí mismo por no idolatrar a este arrastrado cocainómano", "Se mete el cordón dentro de la zapatilla! Cuando sale ya no lo tiene afuera , en ningún momento se toca la nariz!".

A este debate también se involucró el empresario y figura pública Poncho de Nigris, quien, mediante sus redes sociales, salió en defensa del cantante:

"Peso pluma no se mete perico, se estaba arreglando una agujeta del tenis, ya dejen en paz a los exitosos. ¿Por qué les molesta tanto el éxito de los demás? Solo es un grupo que siempre quiere ver caer a los de arriba, y lo peor es que no ganan nada. Peso Pluma que sigan los éxitos mundiales", comentó.

