Extienden estreno en México de película de Kaguya-Sama

Luego del éxito recibido se anunció que la película de anime Kaguya-Sama: love is war -The first kiss that never ends- (2022, Mamoru Hatakeyama) estará disponible en cines de México del 16 al 22 de febrero.

Los estudios A1-Pictures y Aniplex produjeron la historia de amor de los integrantes del consejo estudiantil en una escuela de élite, Kaguya y Miyuki quienes estaban enamorados uno del otro, pero lo habían ocultado y ahora con la temporada navideña deben aclarar su relación.

La película estará disponible en salas seleccionadas de la cadena Cinépolis en todo el país, gracias al Konnichiwa Festival, un evento que trae películas de anime a las salas de cine en Latinoamérica.

Para verla con doblaje los días disponibles serán este 16, el 17, 18 y el 19 de febrero.

