¡Expuesto! Cantante de regional mexicano es acusado de engañar a su esposa con su cuñada

En redes sociales ha surgido una nueva polémica, ahora, el protagonista es un cantante de regional mexicano, a quien acusan de haber engañado su esposa con su cuñada.

Fue en redes sociales en donde acusaron al integrante de Alameños de la Sierra. Fue su esposa, Vianey López, quien afirmó que el músico le fue infiel con su hermana Daniela..

Con un mensaje contundente, Vianey hizo el señalamiento.

"BIEN dicen que las TRAICIONES vienen de quien menos lo imaginas,esta foto de lo más normal mi hermana yo y mi pareja de paseo porque para todos lados me la llevaba ala que le daba todo lo que me pedía pues se metía con mi esposo y que puedo pensar al respecto es inexplicable porque nunca me hubiera imaginado algo así , esto súpera cualquier sentir mío es simplemente repusilvo para mi ,y no es dolor tanto de la pareja si no de mi hermana mi SANGRE que nunca siquiera me pasaba por la cabeza y me pasó algo que nunca creé iría en fin perdí una pareja y también una hermana ala cual quería y daba todo por ella German Alameños De La Sierra felicidades por tu gran logro y no me importa hacerlo público porque me enteré de esto anoche en su fiesta de cumpleaños y por impulso adrenalina y quien sabe cuantos sentimientos más actué de forma impulsiva Asía ellos haciendo un desmadre y mucha gente dándose cuenta,la vida pone situaciones qe uno nunca imaginaría qe pasara"

La esposa del músico comentó además en una transmisión en vivo hecha a través de Facebook, que se enteró de la infidelidad en la fiesta de cumpleaños de su hermana.

Relató que a su celular le llegaron capturas de pantalla de conversaciones entre su esposo y su hermana. Las cuales, dijo, tenían pláticas "muy feas, fuertes". Estas capturas le llegaron a Vianey a través de la ex de Germán, con quien el músico seguía aparentemente seguía viéndose.

Según cuenta, ella le había ayudado a hacer la fiesta a su hermana, a quien terminó dando una cachetada por el coraje tras enterarse de la traición.