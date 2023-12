Exponen supuesto sabotaje de Kim Loaiza y JD Pantoja a Kenia Os

Parece que las polémicas de Jukilop no terminan. Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja se volvieron tendencia en redes sociales después de que un tiktoker reveló una conversación que mantuvo con la cantante Kenia Os, en donde la artista confiesa la razón por la que no ha podido presentarse en su natal Mazatlán, pues todo se trataría de un sabotaje de parte de quiénes en algún momento fueron sus amigos.

Luego de que Kenia ha tenido que cancelar sus presentaciones en Mazatlán, salió a la luz la verdad, y es que todo apunta a que Kim Loaiza y JD Pantoja hicieron un trato para presentarse en el puerto, a cambio de que le prohíban a la intérprete de Malas Decisiones cantar ahí.

Según han señalado los fans, Loaiza y Pantoja hicieron un show en Mazatlán con la condición de que le prohibieran a Kenia presentarse en el mismo año.

Pero eso no es todo, pues también se dio a conocer que Loaiza y Pantoja le están pagando a diversos sitios para que difundan información falsa sobre la "Kenini".

En las capturas hechas a una conversación que realizó un "influencer" con Kenia, se puede leer que describe los abusos de los que fue víctima.

"Amor esto no para, ya tiene años haciendo esto, lit no puedo lanzar mi fecha de Mazatlán porque pidieron que para ellos presentarse, la única condición era que yo no me presentara", señala el mensaje.

"Son abusos de años", agrega.

Los fans compartieron otro video en el que se muestra a Kenia Os respondiendo preguntas de sus seguidores, en donde la cuestionan sobre la fecha en Mazatlán, a lo que respondió:

"Miren, yo con unas ganas de decir por qué no voy a hacer mi fecha en Mazatlán, pero no tiene nada que ver con el festival que iba a hacer yo allá, eso es punto y aparte. Pero la verdad es que no voy a dar importancia a eso, voy a fluir y solo les puedo decir que el próximo año sí voy a tener show. Hice todo lo posible porque sucediera este año, pero que les puedo decir".

JD PANTOJA SE PRONUNCIA

Al respecto, JD Pantoja se pronunció en redes, en donde asegura que es un invento para hacer quedar mal a Kim Loaiza.