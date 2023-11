Exponen crisis en Marvel Studios; aseguran que Disney 'arde'

Disney y Marvel Studios no se encuentran en su mejor momento. Después de cambiar la manera de consumir cine y dominar la industria del entretenimiento por diez años con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), gracias a fenómenos taquilleros como The Avengers (2012) o Avengers: Infinity War (2018); ahora las cosas no están nada bien para la casa de "Mickey Mouse".

Un informe del sitio especializado en entretenimiento, Variety, ha revelado que los ejecutivos de Disney, así como los de Marvel Studios, están enfrentando momentos de tensión, en donde la incertidumbre de sus siguientes proyectos y el fracaso de recientes estrenos les está cobrando factura.

En el año 2009 Disney adquirió Marvel, la noticia tomó por sorpresa a los fans marvelitas; sin embargo, gracias a la genialidad de Kevin Feige, lograron construir un universo en la pantalla grande y chica, en el que las historias de todos los superhéroes cobraban vida y estaban conectadas entre sí, tal como ocurría en los cómics,

La idea fue innovadora y marcó un momento en la industria del cine, el cual estuvo dominado por el género de los superhéroes por al menos una década, desde que en el año 2008 se estrenó la película Iron Man, hasta el final de la saga original en el año 2019 con Avengers Endgame, hasta ese momento se habían estrenado 22 películas.

En el año 2020, la pandemia comenzó a afectar los estrenos, aunque encontraron en la plataforma de Disney+ una manera de seguir mostrando su contenido, pues ahora incluirían series que estarían directamente conectadas a las películas. Aunque previamente ya habían hecho contenido para televisión como Agentes de S.H.I.E.L.D. (2013-2020), estas no tenían conexión directa con los personajes de la gran pantalla, salvo algunas menciones y referencias.

Los conflictos ocurrieron, según señala Variety, cuando los nuevos estrenos como Eternals y Shang-Chi, las cuales presentaban nuevos personajes dentro del MCU, no funcionaron lo suficiente, pues la recepción fue mixta y los resultados en taquilla no fueron del todo favorables.

El gran problema del Marvel actual, entre otras cosas, es que no han logrado tener estrellas del nivel de Robert Downey Jr (Iron Man), Scarlett Johansson (Black Widow) o Chris Evans (Captain America), quienes eran las figuras principales de esta franquicia, sin embargo, la muerte de sus personajes supuso buscar reemplazos que no han tenido el mismo recibimiento. Por esta misma razón, estarían considerando, según la publicación, encontrar la manera de revivir a estos héroes, aunque esto no resultaría nada barato, ya que tan solo el sueldo inicial de Downey Jr. por la película Iron Man 3, del año 2013, fue de 25 millones de dólares.

Un ejemplo es el del personaje de Captain Marvel, interpretado por Brie Larson. Marvel ha tenido algunas complicaciones, pues ha cambiado en varias ocasiones la fecha de estreno de su secuela, primero intercambió lugares con Ant Man and The Wasp: Quantumania, porque se consideraba que estaba más avanzada en su producción, esto en febrero; luego ocurrió otro cambio, pues se supone que The Marvels llegaría a las salas en julio, pero se consideró cambiar la fecha de nuevo para hacer ajustes relacionados principalmente con los efectos especiales. La película se estrenará finalmente el 10 de noviembre y tiene un gran reto, pues la primera entrega obtuvo más de mil millones de dólares en taquilla.

The Marvels, aunque sirve como secuela de Captain Marvel (2019), se le sumarán otras dos protagonistas, las cuales ya fueron presentadas en las series de "streaming" de Disney+, Ms. Marvel (Iman Vellani) en su propia serie del 2022, y Monica Rambeau (Teyona Parris) en WandaVision (2021).

Por otro lado, apuntan a que el bajón que está sufriendo el estudio está generando conflictos al interior de la empresa, pues señalan que incluso los directivos se cuestionaron al salir del estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania (2023), debido a la baja calidad del CGI. Este problema ha sido detectado en otras producciones como She-Hulk (2022) y WandaVision (2021), lo que indica que hay problemas en el control de calidad de Marvel.

Sumado a esto, el actor Jonathan Majors está metido en problemas legales, quien sería una de las mayores figuras de Marvel, debido a que sería el villano principal (Kang el Conquistado) en varios proyectos. Esto está haciendo pensar a los ejecutivos en realizar cambios como buscar un nuevo enemigo, el cual podría ser Dr. Doom, personaje de Los 4 Fantasticos.

Por otro lado, también está la cuestión de las futuras producciones, pues el guion del reinicio de Blade ha sufrido varios cambios, tanto así que el actor elegido como protagonista, Mahershala Ali, podría abandonar el proyecto, por lo que se tuvieron que hacer ajustes en la historia. Esta cinta tiene planeado su estreno en 2025.

Estos son los estrenos programados de Marvel:

The Marvels- 10 de noviembre de 2023

Deadpool 3- 3 de mayo de 2024

Captain America: Brave New World- 26 de julio de 2024

Thunderbolts- 20 de diciembre de 2024

Blade- 14 de febrero de 2025

Fantastic Four- 2 de mayo de 2025

Avengers: The Kang Dynasty- 1 de mayo de 2026

Avengers: Secret Wars- 7 de mayo de 2027

SIN FECHA DE ESTRENO:

Armor Wars

Secuela de Spider-Man: No Way Home

Secuela de Shang-Chi

Película de X- Men