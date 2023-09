Expiloto de la Fórmula 1 defiende a Helmut Marko tras descalificaciones sobre Checo Pérez

Helmut Marko se volvió tendencia hace unos días por sus desafortunadas declaraciones en contra el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, hombre al que definió como de poca mentalidad por ser "sudamericano".

Palabras que lo pusieron recibiendo comentarios negativos de la prensa e incluso sanciones por parte de Red Bull, que se disculpó en varias ocasiones por lo ocurrido.

Situación que consideró injusta Ralf Schumacher, expiloto de la Fórmula 1 que en una entrevista aseguró que no tenía la intención de hacer daño.

"A Helmut no le sienta nada bien que haya gente que pueda pensar así de él. Es una persona que no quiere hacer daño a nadie. Sólo lanza un comentario despreocupado e irreflexivo y en la evaluación deportiva de cada piloto, no siempre es fácil hacer eso", explicó en entrevista con Sky Alemania.

Ralf Schumacher, agregó que las disculpas ofrecidas por Marko tras el GP de Italia fueron sinceras.

"Se ha metido en el fango una vez más, pero también se puede perdonar. Para mí, esa disculpa fue absolutamente creíble, especialmente porque conozco a Helmut desde hace muchos años, aunque hayamos intercambiado pocas palabras en el paddock. Lo conozco desde los 17 años y tengo que decir, que no es de derechas ni nada de eso, es una persona con un filo definido", finalizó.