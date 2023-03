Expiden 107 permisos para uso de polarizados en Gómez Palacio

La Dirección de Salud Municipal de Gómez Palacio ha expedido 107 permisos para el uso de cristales polarizados en los vehículos a personas que, con certificado médico, comprobaron que tienen alguna enfermedad en la piel.

En la actualidad el permiso cuesta 169 pesos pesos y tiene una vigencia de seis meses. A finales de ene ro de este año se había mencionado que el costo del permiso era de 157 pesos. En la dependencia comentaron que el incremento se debió al ajuste del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El titular de Salud Municipal, José Antonio Adame de León, recordó que la ciudadanía con problemas cutáneos, debe presentar una constancia médica emitida por un especialista así como su licencia de conducir y la tarjeta de circulación.

El funcionario comentó que han detectado entre diez y once casos de personas que presentaron certificados médicos falsos o constancias con información incompleta.

"Ahorita la gente tiene que contar con un dictamen médico para que se le autorice su permiso de polarizado. Había dictámenes falsos o de similares, a la mitad, no llenos, no decían un diagnóstico exacto, tuvimos que echar para atrás a varios porque no cumplían. Tiene que ser un dermatólogo, oftalmólogo o un médico internista quien determine", detalló.

ÚNICO LUGAR AUTORIZADO

En Gómez Palacio, la Dirección de Salud Municipal es el único lugar autorizado para emitir los permisos para el uso de vidrios polarizados en los vehículos.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hay que recordar, que el otorgamiento de permisos surgió luego de que en el municipio se anunciaran restricciones sobre el uso del polarizado.

En su momento, el ayuntamiento de Gómez Palacio anunció que llevaría a cabo una etapa de sensibilización con la ciudadanía y que una vez que ésta concluyera, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio implementaría el operativo contra vidrios y el uso de polarizados en vehículos.