Exparticipante de Survivor México es arrestada en CDMX; revelan que está embarazada

La actriz Natalia Alcocer, quien denunció a su exesposo de presunta violencia intrafamiliar, fue detenida en la mañana de este martes 28 de marzo, según expuso a través de sus redes sociales.

Fue en un video de Instagram en donde la exparticipante de La Casa de los Famosos, expuso el momento en el que policías estaban por arrestarla.

En el clip, Alcocer hizo un llamado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

"Saliendo de los juzgados...me van a arrestar", dijo. "No está bien lo que están haciendo", añadió.

"Me van a arrestar 12 horas. No me han notificado porque ya no vivo en ese domicilio", agregó la famosa.

El video fue retomado por Venga la Alegría, en donde señalan que el arresto ocurre porque supuestamente Alcocer no había puesto en el lugar correcto a sus hijas para convivir con su padre.

Pero eso no es todo, ya que Flor Rubio informó que la exparticipante de Survivor México tiene un embarazo de 7 meses.

Según la información de Rubio, la actriz fue detenida al salir de una audiencia en un juzgado de la CDMX, con motivo de la manutención de sus hijas. "Al salir la esperaban elementos de la policía bancaría para detenerla, porque al parecer no había puesto a sus hijas en lugar correcto para la convivencia familiar. Ella refiere que la dirección que trae la autoridad es distinta a su dirección en este momento, pero se la están llevando detenida".

En un video compartido por TV Notas, la abogada de Alcocer señala que se encuentra delicada.

"Natalia está delicada, lo había estado cuidando precisamente por su estado de salud y por las cuestiones de índole legal que se están tramitando", dijo.

"Natalia está delicada, ya está una ambulancia aquí precisamente que va a atender a Natalia, y pues eso es lo que está pasando", agregó.

La abogada acusa que la expareja de Natalia no ha pagado la pensión.

LOS HECHOS

Hay que recordar que fue el pasado mes de septiembre de 2022 cuando Alcocer denunció públicamente a su expareja de presunta violencia. Desde ese momento comenzó un proceso legal para investigar las denuncias hechas en contra de Juan José Chimal, así como para la manutención de sus dos hijas.