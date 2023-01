Exnovia de Luis Miguel defiende nuevo romance del cantante

La exnovia de Luis Miguel, la presentadora de televisión Myrka Dellanos aprueba la relación que tiene el cantante con la diseñadora de moda Paloma Cuevas a quien defiende y la llenó de halagos recientemente.

Durante el programa en donde ella participa: La Mesa Caliente, fue donde la conductora de origen estadounidense dio su opinión acerca de la nueva relación que tiene "Luismi", con quien anduvo durante los años 2003 al 2005.

Comentó que el ex de Cuevas, Enrique Ponce, no supo valorarla, ni cuidarla y prefirió cambiarla por otra mujer de menor edad.

"La considero una amiga, es una súper mujer, yo creo que están en una etapa muy linda, los dos están solteros. Enrique Ponce la dejó y se fue con una muchacha más joven, la debería haber cuidado un poquito mejor".

Fue en el mes de diciembre cuando se vio públicamente al intérprete de "La incondicional" junto con la española de 50 años, durante una cena que tuvieron durante la época navideña.

"Tal vez siempre ha pensado que es una mujer divina, que es una buena mujer, es una buena madre. Es preciosa y se han juntado en ese momento de su vida y les deseo lo mejor".

Myrka defiende las parejas de "Luismi"

Ésta no es la primera vez que Myrka habla acerca de esta pareja ya que previamente cuando apenas estaban los rumores de que tenían un romance, la conductora también había hablado al respecto.

Cuevas es madrina de uno de los hijos del músico y de Aracely Arámbula, es por esto que tiene varios años de conocer a su ahora novio; Dellanos destacó que ella tiene una muy buena amistad con la diseñadora.

"Paloma es buena amiga mía, ella es una mujer bellísima y nos conocimos hace años por él y seguimos siendo amigos. Que salgan a cenar no me sorprende para nada, no tiene nada de raro, porque ambos son solteros".