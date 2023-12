Exintegrantes de Fifth Harmony sorprenden tras reunir sus voces en nueva canción

El grupo Fifth Harmony marcó a toda una generación a principios de la década del 2010, pues fueron una de las girl band más populares gracias a que sus canciones sonaron por todo el mundo.

Dinah Jane, Ally Brooke, Normani y Lauren Jauregui, tomaron rumbos separados en el año 2018, siendo su álbum titulado simplemente Fifth Harmony (2017), el último de su carrera como agrupación, esto en medio de la salida prematura de Camila Cabello, quien fue también integrante de la agrupación.

Luego de que cada una ha estado enfocada en sus carreras como solistas, dos de las exintegrantes de esta banda, que dieron voz a éxitos como Worth It y Work From Home, se han reunido para lanzar nueva música.

Se trata de Ally Brooke y Dinah Jane, quienes han decidido grabar una versión del clásico navideño Have Yourself A Merry Little Christmas, la cual ha sorprendido a sus fans, quienes habían perdido la esperanza de ver cantar nuevamente a las chicas.

Aunque en esta ocasión solo fueron dos exintegrantes de Fifth Harmony quienes se reunieron, deja abierta la puerta para un posible reencuentro en el futuro con las cinco cantantes.

El grupo Fifth Harmony marcó a toda una generación a principios de la década del 2010, fueron una de las girl band más populares, y es que con sus canciones sonaron por todo el mundo.