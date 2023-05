Exintegrante de Fifth Harmony se sincera tras abandonar la música

Fifth Harmony fue uno de los grupos más populares a mediados de la década pasada, la girl band tuvo varios éxitos globales como Work From Home y Worth It. Iniciaron su camino musical en el 2012 tras participar en el reality The X- Factor USA, pero se separaron en 2018.

El grupo estaba conformado por cinco chicas, tras finalizar el grupo, cada una buscó su propio camino en la industria; siendo Camila Cabello la más popular en la actualidad, quien de hecho abandonó el grupo en 2017. En tanto, las otras integrantes, Normani, Lauren Jauregui y Ally Brooke han seguido su carrera musical de manera individual con éxito mediano. Sin embargo, Dinah Jane ha sido quien ha estado ausente del mundo del entretenimiento.

Dinah, de 25 años de edad, abandonó la música en 2020; para fortuna de sus fans, la estrella regresó de su descanso musical y apareció de nuevo ante la prensa.

En una reciente entrevista, Dinah se sinceró sobre porque renunció a hacer música, además de hablar sobre sus proyectos a futuro.

Fue con la revista People en donde Dinah dijo que en medio de la pandemia se sentía presionada: "Todas estas preguntas comenzaron a derribarme en ese momento, y yo estaba como, 'Honestamente renuncio'. Le dije a mi familia: 'Ya no quiero esto. No me importa la música".

La cantante agregó que "estaba luchando contra mis demonios internos y tenían que entender que no estaba bien".

Confesó que por momentos sintió que decepcionó a sus fans.

Sus fans tendrán que dejar de esperar, pues reveló que está trabajando en música nueva y está por lanzar su propio sello discográfico.